Луценко розкритикував Горбатюка за слідчий експеримент: То листя заважало, тепер сніг

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Понеділок, 4 лютого 2019, 17:35

Генеральний прокурор Юрій Луценко наполягає: досудове розслідування щодо винних у розстрілах на Майдані завершене.

Про це він сказав у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

Генпрокурор зокрема розкритикував начальника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який раніше звинуватив Луценка у брехні. За словами генпрокурора, Горбатюк "плутає кримінальні провадження".

"Коментувати Горбатюка достатньо складно… Бо людина, яка 5-ий рік не може розрізнити справи по окремих вбитих майданівцях від справи Януковича (екс-президента), Захарченка (екс-очільника МВС) та Якименка (екс-голови СБУ), котрі віддавали злочинні накази, і є в окремому провадженні... Це дуже сумно", – сказав Луценко.

Генпрокурор також дорікнув Горбатюку за відсутність результатів слідчого експерименту на алеї Героїв Небесної Сотні.

"Людина, яка четвертий місяць не може провести слідчий експеримент (на 5-му році слідства) на місці меморіалу Небесної сотні. З листопада місяця… Йому спочатку заважало листя, а тепер сніг. Все це не легко переносити", – поскаржився очільник ГПУ.

Луценко наголосив, що розслідування справи щодо осіб, які віддавали злочинні накази про розстріл євромайданівців, завершено:

"Підтверджую, я був правий: справу про віддачу злочинних наказів про розстріл майданівців Януковичем, Захарченком, Якименком та рядом їх підлеглих, всі слідчі дії завершені. Я керуюся при цьому рапортом прокурора у цій справі".

За словами генпрокурора, тепер правоохоронці чекають, щоб Верховна Рада усунула правову колізію, щоб ця справа рухалася далі – до суду.

"Після рішення парламенту про поновлення принципу заочного слідства, котре зникло після створення Державного бюро розслідувань, у цій справі буде офіційно оголошено про завершення слідства. Спочатку матеріали справи передадуть на ознайомлення, потім – до суду", –  сказав Луценко.

Генпрокурор повідомив, що в неділю мав розмову майже з усіма головами фракцій і

сподівається, що "вже цього тижня профільний комітет розгляне необхідні поправки, а парламент прийме відповідальне рішення".

"Чекаємо лише рішення парламенту, щоб рухатися вперед", – запевнив Луценко, зазначивши, що судити підозрюваних доведеться, очевидно, заочно.

Нагадаємо:

  • 1 лютого в ефірі телеканалу "Прямий" генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані завершено.
  • Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк та адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечили цю заяву Луценка.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Генпрокуратура Євромайдан


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