Суд не задовольнив позов Гриценка до ЦВК

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Понеділок, 4 лютого 2019, 22:03

Суд відмовив кандидату у президенти та голові партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку у позові на Центральну виборчу комісію.

Про це Українській правді повідомив адвокат Гриценка Руслан Чорнолуцький.

"Суд сьогодні (4 лютого – УП) розглядав майже всю другу половину дня наш позов до ЦВК. Ми надали всі аргументи, докази, позицію висловили, але суд вважає, що позиція ЦВК співпадає з вимогами закону", - розповів захисник.

Чорнолуцький додав, що йому вже надали рішення в письмовому вигляді.

"У нас є право на оскарження, ми готуємо апеляційну скаргу і протягом наступних двох днів її подамо. Я думаю, що навіть це буде завтра до кінця дня", - додав адвокат.

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Нагадаємо:

Марія Думанська, УП

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Теми: Гриценко суд вибори президента 2019


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