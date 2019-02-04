Суд не задовольнив позов Гриценка до ЦВК
Суд відмовив кандидату у президенти та голові партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку у позові на Центральну виборчу комісію.
Про це Українській правді повідомив адвокат Гриценка Руслан Чорнолуцький.
"Суд сьогодні (4 лютого – УП) розглядав майже всю другу половину дня наш позов до ЦВК. Ми надали всі аргументи, докази, позицію висловили, але суд вважає, що позиція ЦВК співпадає з вимогами закону", - розповів захисник.
Чорнолуцький додав, що йому вже надали рішення в письмовому вигляді.
"У нас є право на оскарження, ми готуємо апеляційну скаргу і протягом наступних двох днів її подамо. Я думаю, що навіть це буде завтра до кінця дня", - додав адвокат.
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Нагадаємо:
- 31 січня кандидат у президенти та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.
- Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Проведення виборів президента обійдеться у 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень.
- Станом на 31 січня ЦВК зареєструвала 26 кандидатів у президенти.
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