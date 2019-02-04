Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд не задовольнив позов Гриценка до ЦВК

Понеділок, 4 лютого 2019, 21:03
Суд не задовольнив позов Гриценка до ЦВК

Суд відмовив кандидату у президенти та голові партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку у позові на Центральну виборчу комісію.

Про це Українській правді повідомив адвокат Гриценка Руслан Чорнолуцький.

"Суд сьогодні (4 лютого – УП) розглядав майже всю другу половину дня наш позов до ЦВК. Ми надали всі аргументи, докази, позицію висловили, але суд вважає, що позиція ЦВК співпадає з вимогами закону", - розповів захисник.

Чорнолуцький додав, що йому вже надали рішення в письмовому вигляді.

"У нас є право на оскарження, ми готуємо апеляційну скаргу і протягом наступних двох днів її подамо. Я думаю, що навіть це буде завтра до кінця дня", - додав адвокат.

Читайте також:

Майже єдиний кандидат. Як Гриценка висунули в президенти без Садового і Вакарчука

Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гриценкосудвибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Гриценко
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
На (про)західному фронті без змін. Що думають про об'єднання Садовий, Гриценко, Заліщук та Гацько
Гриценко відреагував на російський вирок: Нехай собі біснуються
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: