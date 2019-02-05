У Раді відключатимуть мікрофон агітаторам – Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що у парламенті відключатимуть мікрофон тим, хто вестиме виборчу агітацію.

Про це він сказав 5 лютого, відкриваючи 10-ту сесію Ради.

"Коли я буду бачити, як голова ВР, що під час обговорення законів хтось не обговорює закон, а веде виборчу агітацію, я буду виключати мікрофон", - сказав спікер парламенту.

Він висловив упевненість, що депутати це підтримають.

"Я не дозволю перетворити Верховну Раду у плацдарм для виборчої кампанії, особливо зважаючи на те, яка величезна відповідальність стоїть перед нами на цій сесії", - сказав Парубій.

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