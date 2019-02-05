Глава Генштабу, судді і поліцейські масово привласнюють службове житло - ЗМІ

Голова Генштабу Збройних сил Віктор Муженко, суддя Конституційного суду Олександр Касмінін, екс-суддя Тамара Грищенко та інші посадовці приватизували елітні квартири, які надавалися їм на час роботи.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що держоргани отримують від забудовників чи купують квартири для того, щоб їхні співробітники, які не мають власного житла, могли користуватися ними і службовець має право проживати в такому помешканні, поки працює на державній посаді, але у разі звільнення повинен звільнити його для свого наступника.

За даними програми, у Києві за останні чотири роки обліковувалося близько 2,5 тисяч службових квартир, в найдорожчих столичних комплексах, частина з яких наразі переведені у приватну власність, а деякі навіть вже були продані.

Повідомляється, що суддя Конституційного суду Олександр Касмінін, останній призначений екс-президентом Віктором Януковичем на таку посаду, у грудні 2013 року отримав у користування службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва - "Панорамі на Печерську" - площею у понад 150 квадратних метрів.

За даними журналістів, уже у травні 2014 року він домігся виведення цих апартаментів з переліку службових і приватизував. Нині їхня вартість – близько 5 мільйонів гривень.

Автори програми наголошують, що родина судді не з тих, що потребує фінансової допомоги від держави, оскільки лише зарплатня Касмініна у 2017 році становила понад мільйон гривень, а його дружина – Анфіса – тоді ж отримала 3 мільйони гривень в якості дивідендів. Окрім цього Касмініни володіють низкою об’єктів нерухомості в Полтаві.

Повідомляється, що у цьому ж житловому комплексі - "Панорама на Печерську" - службові квартири спочатку отримали, а потім приватизували начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та екс-суддя Тамара Грищенко.

"Апартаменти Муженку надали в користування у 2013-му. А в травні 2015-го квартиру приватизувала дружина Муженка Наталя", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що екс-суддя Тамара Грищенко взагалі зуміла приватизувати службову квартиру через два роки після відставки з посади судді.

У програмі повідомляється, що скористався можливістю приватизувати службову квартиру в дорогому ЖК на бульварі Дружби народів, 14-16 і екс-суддя Вищого господарського суду Сергій Могил, який нині намагається через конкурс потрапити до Верховного суду.

"На співбесіді Могил заявив, що на той момент його родина потребувала поліпшення житлових умов. При цьому приватизовану службову квартиру родина вже продала. Натомість придбала величезні апартаменти, площею у понад 180 квадратних метрів на бульварі Лесі Українки", - сказано у розслідуванні.

За даними авторів, Могили володіють трьома елітними іномарками і мають значні суми заощаджень.

У програмі додали, що в ЖК на Дружби народів квартири також приватизували колишні колеги Могила по Вищому господарському суду – Галина Прокопанич та Михайло Запорощенко.

Вказується, що Прокопанич взагалі не користується цим житлом, а мешкає в елітних Гореничах під Києвом.

"На її доньку, що нині перебуває в Канаді, тут оформлено цілий котедж. Окрім цього, донька є власницею недешевої квартири в Голосіївському районі. Інформації про це в декларації Прокопанич, що нині вже перебуває у відставці, немає", - повідомляють автори публікації.

Зазначається, що Запорощенко також не використовує приватизована житло, бо ще у 2015 році суддя перестав виходити на роботу.

"Згодом стало відомо, що він перебуває у Москві, потім – в окупованому Криму. Запорощенко офіційно звільнили з посади аж у 2017-му. Жодної інформації про його місцезнаходження нині немає. Приватизована квартира зараз записана на сина Запорощенка", - йдеться у публікації.

Крім того службову квартиру у одному з "найзеленіших" ЖК в Києві – "Кришталеві джерела", що розташований впритул до парку "Феофанія" - приватизував і нинішній заступник начальника слідчого управління київської поліції Едуард Соловйов.

Повідомляється, що посаду в Києві він отримав не так давно, а раніше він працював в Управлінні боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області.

Журналісти наголошують, що у декларації слідчого – каблучки з діамантами, золото, колекція монет і чимало готівки - 106 000 доларів, 30 000 євро, 6 000 франків. З авто – Мерседес Е200 та Сітроен ДС5. А дружина володіє бізнесом - аптеками, об’єднаними у ТОВ "Салюс-Фарм".