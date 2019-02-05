Стало відомо, чому суд зняв арешт з "майна Захарченка"

Майно, яке арештовували у справі проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, належить підприємцю, який заперечує свій зв’язок з колишнім чиновником.

Про це йдеться у повному рішенні Печерського райсуду Києва, який скасував арешт майна.

Земельні ділянки та нерухомість належить нідерландському Фонду Адміністративне бюро LVV, а інвестором останнього є Найджелт Брос Холдинг ЛТД з Британських Віргінських островів.

Бенефіціаром "майна Захарченка" є український громадянин, який запевняє, що не має жодного стосунку до Захарченка. Його ім’я зашифроване у публічній версії ухвали.

Раніше підприємець вже довів у суді, що інформацію про його зв’язок з екс-міністром поширювали з метою шантажу.

Судячи з номеру справи, йдеться про Кушнарьова Ігоря Володимировича, який у 2016 році дійсно судився за кілька публікацій в мережі за 2011-2015 роки. Тоді ЗМІ поширювали розслідування про монополізацію ринку оцінних послуг, за якою нібито стояв син екс-президента Віктора Януковича. Журналісти тоді стверджували, що Кушнарьов був причетний до "схеми". Однак бізнесмен вирішив судитись із розслідувачем, і зрештою уклав з ним угоду, в якій журналіст визнав свою провину та пообіцяв заплатити 200 тисяч гривень відшкодувань.

Оскаржуючи арешт "майна Захарченка", його власник переконав суд, що легально став власником статків, і що всі його доходи задекларовані належним чином.

Суддя Печерського райсуду Віталій Писанець не знайшов зв’язку між власником майна і Захарченком та його можливими злочинами, і тому погодився розморозити земельні ділянки, будинки, квартиру та машиномісця.

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