У МОЗ прокоментували заборону Супрун виконувати обов'язки міністра

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Вівторок, 5 лютого 2019, 13:50

В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що проводять консультації з юристами щодо рішення суду про заборону очільниці відомства Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію обов'язків міністра.

Про це йдеться у заяві МОЗ у Facebook.

Зазначається, що міністерству стало відомо про рішення суду зі ЗМІ.

"Консультуємося з юристами. Триматимемо в курсі. Працюємо!", - заявили у МОЗ.

У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що стурбована можливим впливом рішення суду про відсторонення від посади в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на реформу охорони здоров'я.

"Очікую подальших подробиць у цій справі, однак стурбована потенційним його впливом на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні", - написала посол на своїй сторінці в Twitter у вівторок.

Нагадаємо:

Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я.

Українська правда

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Теми: МОЗ Супрун суд


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