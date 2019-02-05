У МОЗ прокоментували заборону Супрун виконувати обов'язки міністра

В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що проводять консультації з юристами щодо рішення суду про заборону очільниці відомства Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію обов'язків міністра.

Про це йдеться у заяві МОЗ у Facebook.

Зазначається, що міністерству стало відомо про рішення суду зі ЗМІ.

"Консультуємося з юристами. Триматимемо в курсі. Працюємо!", - заявили у МОЗ.

У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що стурбована можливим впливом рішення суду про відсторонення від посади в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на реформу охорони здоров'я.

"Очікую подальших подробиць у цій справі, однак стурбована потенційним його впливом на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні", - написала посол на своїй сторінці в Twitter у вівторок.

Нагадаємо:

Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я.