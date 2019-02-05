На Медведчука відкрили справу про держзраду та сепаратизм

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.

Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Справу порушили за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

"Глава проросійської організації "Український вибір – право народу" і глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України", – написала Сарган.

Вона додала, що "план" Медведчука передбачає утворення на Донбасі автономного регіону у складі України, а перемовини мають тривати у "чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва".

У ГПУ підкреслили, що Конституція визначає Україну як унітарну державу, а Росія, підтримуючи бойовиків на Донбасі, проводить агресивні дії. Враховуючи це, заклики до "автономного регіону" можуть сприяти підривній діяльності РФ.

За таких обставин, в діях Медведчука запідозрили ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада).

"В даному випадку проголошено заклики до зміни меж території України і одночасно надається допомога Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої", – пояснила прес-секретар генпрокурора.

Матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки за підслідністю.

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