На Медведчука відкрили справу про держзраду та сепаратизм
Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Справу порушили за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.
"Глава проросійської організації "Український вибір – право народу" і глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України", – написала Сарган.
Вона додала, що "план" Медведчука передбачає утворення на Донбасі автономного регіону у складі України, а перемовини мають тривати у "чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва".
У ГПУ підкреслили, що Конституція визначає Україну як унітарну державу, а Росія, підтримуючи бойовиків на Донбасі, проводить агресивні дії. Враховуючи це, заклики до "автономного регіону" можуть сприяти підривній діяльності РФ.
За таких обставин, в діях Медведчука запідозрили ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада).
"В даному випадку проголошено заклики до зміни меж території України і одночасно надається допомога Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої", – пояснила прес-секретар генпрокурора.
Матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки за підслідністю.
Нагадаємо:
- Генпрокурор Юрій Луценко неодноразово заявляв, що, попри суспільне невдоволення, Медведчука складно притягнути до відповідальності, бо той не порушує закону.
- На першому з'їзді "Опозиційної платформи – за життя" Віктор Медведчук заявив про необхідність створення "автономного регіону Донбас" із закріпленням цього статусу у Конституції України.
- Наприкінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновленню миру" з Росією.
- Раніше кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати автономію у складі України.