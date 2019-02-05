За зарплату агітаторам можна сісти у в’язницю – МВС

Оплата кандидатами роботи агітаторів і членів виборчих комісій є порушенням закону, за яке передбачена кримінальна відповідальність.

Про це на брифінгу 5 лютого заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє прес-служба МВС.

"Закон про вибори президента не передбачає те, що кандидати мають право платити спостерігачам і агітаторам під час виборчої кампанії. Спробу здійснити такі платежі нами буде розцінено та кваліфікуватиметься за статтею 160 ККУ "підкуп виборців", - сказав він.

Варченко нагадав, що за законом оплата праці членів комісій фінансується з бюджету.

Він додав, що незаконними є і дії деяких штабів, які укладають трудові договори з агітаторами і платять їм гроші за агітацію.

"Нагадую, стаття 64 закону про вибори президента забороняє будь-які виплати за агітаційну роботу. Через те, спроби укласти масові договори – десятками тисяч, буде розцінено нами як порушення виборчого законодавства за 160 статтею", - наголосив радник міністра.

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