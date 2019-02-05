За зарплату агітаторам можна сісти у в’язницю – МВС
Оплата кандидатами роботи агітаторів і членів виборчих комісій є порушенням закону, за яке передбачена кримінальна відповідальність.
Про це на брифінгу 5 лютого заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє прес-служба МВС.
"Закон про вибори президента не передбачає те, що кандидати мають право платити спостерігачам і агітаторам під час виборчої кампанії. Спробу здійснити такі платежі нами буде розцінено та кваліфікуватиметься за статтею 160 ККУ "підкуп виборців", - сказав він.
Варченко нагадав, що за законом оплата праці членів комісій фінансується з бюджету.
Він додав, що незаконними є і дії деяких штабів, які укладають трудові договори з агітаторами і платять їм гроші за агітацію.
"Нагадую, стаття 64 закону про вибори президента забороняє будь-які виплати за агітаційну роботу. Через те, спроби укласти масові договори – десятками тисяч, буде розцінено нами як порушення виборчого законодавства за 160 статтею", - наголосив радник міністра.
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- Вибори президента призначені на 31 березня.
- На сайті Нацполіції створили спеціальну рубрику, де правоохоронці акумулюватимуть повідомлення про порушення виборчого законодавства, з відповідною анотацією про перевірку цієї інформації і визначенням правової кваліфікації за тим чи іншим фактом.
- Нацполіція станом на 28 січня зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства і відкрила 8 кримінальних проваджень.
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