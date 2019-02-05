Сплеск прибутків: в АРМА розповіли, скільки приносить арештоване майно

Агентство з розшуку та менеджменту активів з початку 2019 року отримала майже 25 мільйонів гривень від реалізації арештованого майна.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

Йдеться про 24 924 770,75 гривень.

"Кошти від реалізації розміщено на депозитному рахунку АРМА у державному банку, на які будуть нараховуватися відсотки за користування банком коштами", – зазначили у відомстві.

Як пояснив начальник управління АРМА Віталій Різник, кошти будуть конфісковані і перераховані до держбюджету, якщо власників арештованих активів визнають винними або в рамках кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину.

"Якщо ж власників арештованих активів виправдають, то кошти будуть повернуті з відсотками", – зазначив Різник.

У 2017 році вперше від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень – 2 492 637,86 грн, у 2018 році – 3 116 555,86 грн.

На зазначені кошти протягом 2018 року було нараховано процентів у сумі 519 021,98 грн.

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