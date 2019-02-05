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Сплеск прибутків: в АРМА розповіли, скільки приносить арештоване майно

Вівторок, 5 лютого 2019, 14:21

Агентство з розшуку та менеджменту активів з початку 2019 року отримало майже 25 мільйонів гривень від реалізації арештованого майна.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

Йдеться про 24 924 770,75 гривень.

"Кошти від реалізації розміщено на депозитному рахунку АРМА у державному банку, на які будуть нараховуватися відсотки за користування банком коштами", – зазначили у відомстві.

Як пояснив начальник управління АРМА Віталій Різник, кошти будуть конфісковані і перераховані до держбюджету, якщо власників арештованих активів визнають винними або в рамках кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину.

"Якщо ж власників арештованих активів виправдають, то кошти будуть повернуті з відсотками", – зазначив Різник.

У 2017 році вперше від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень – 2 492 637,86 грн, у 2018 році – 3 116 555,86 грн.

На зазначені кошти протягом 2018 року було нараховано процентів у сумі 519 021,98 грн.

Нагадаємо:

  • АРМА управляє активами, арештованими у корупційних кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина заробітку йде в державний бюджет.
  • Після оголошення вироку майно можуть або конфіскувати на користь держави, або, якщо суд не побачить для цього підстав, повернути власнику.
  • Зокрема, в управління АРМА суд передав так званий вертолітний майданчик Януковича.
  • Також наразі Агентство шукає управителя для "Межигір’я" екс-президента.

Українська правда

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Теми: судгроші
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