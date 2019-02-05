Суд пояснив, що відсторонив Супрун через подвійне громадянство
Окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров'я через те, що вона має подвійне громадянство і більше місяця є виконуючою обов'язки.
Про це йдеться у повідомленні суду у вівторок.
Вказується, що своє рішення суд мотивував наявністю ознак протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра охорони здоров'я (Уляна Супрун) повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями.
"Окрім того суд врахував доводи позивача про те, що у 2015 році Супрун Уляна Надія отримала громадянство України і, водночас, досі перебуває у іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо:
- Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я. В такий спосіб суд задовольнив позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука.
- 27 липня 2016 року Кабінет міністрів призначив Супрун виконувати обов’язки міністра.