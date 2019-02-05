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Суд пояснив, що відсторонив Супрун через подвійне громадянство

Вівторок, 5 лютого 2019, 14:32
Суд пояснив, що відсторонив Супрун через подвійне громадянство

Окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров'я через те, що вона має подвійне громадянство і більше місяця є виконуючою обов'язки.

Про це йдеться у повідомленні суду у вівторок.

Вказується, що своє рішення суд мотивував наявністю ознак протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра охорони здоров'я (Уляна Супрун) повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями.

"Окрім того суд врахував доводи позивача про те, що у 2015 році Супрун Уляна Надія отримала громадянство України і, водночас, досі перебуває у іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я. В такий спосіб суд задовольнив позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука.  
  • 27 липня 2016 року Кабінет міністрів призначив Супрун виконувати обов’язки міністра.

Українська правда

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Теми: судСупрун
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