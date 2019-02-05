Після виходу з ядерного договору Росія хоче розробити нові типи ракет

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.

Заяву такого змісту він зробив на нараді військових високопосадовців після того, як Вашингтон і Москва заявили про розірвання укладеного в 1987 році ключового договору з контролю над озброєннями, передає "Радіо Свобода".

"Впродовж 2019–2020 років ми маємо розробити наземну версію морської системи "Калібр", оснащеної крилатими ракетами далекого радіусу дії, які показали добрі результати в Сирії", – сказав Шойгу.

За його словами, ці плани були схвалені президентом Росії Володимиром Путіним.

"За той же період нам також доведеться створити наземну ракетну систему з гіперзвуковою ракетою далекого радіусу дії", – додав російський міністр.

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