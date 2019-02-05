Після виходу з ядерного договору Росія хоче розробити нові типи ракет
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.
Заяву такого змісту він зробив на нараді військових високопосадовців після того, як Вашингтон і Москва заявили про розірвання укладеного в 1987 році ключового договору з контролю над озброєннями, передає "Радіо Свобода".
"Впродовж 2019–2020 років ми маємо розробити наземну версію морської системи "Калібр", оснащеної крилатими ракетами далекого радіусу дії, які показали добрі результати в Сирії", – сказав Шойгу.
За його словами, ці плани були схвалені президентом Росії Володимиром Путіним.
"За той же період нам також доведеться створити наземну ракетну систему з гіперзвуковою ракетою далекого радіусу дії", – додав російський міністр.
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Нагадаємо:
- США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
- У грудні США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором.
- 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
- Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
- Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь".
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