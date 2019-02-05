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Вакарчук назвав відсторонення Супрун "абсурдом"

Вівторок, 5 лютого 2019, 15:52

Соліст гурту "Океан Ельзи" співак Святослав Вакарчук вважає, що рішення Окружного адмінсуду Києва про тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров'я демонструє, що стара політична культура не сприймає людей, які боряться за зміни.

Про це Вакарчук написав 5 лютого у Twitter.

"Відсторонення судом Уляни Супрун від виконання обов`язків в.о. міністра черговий раз демонструє: стара політична культура не сприймає людей, які боряться за зміни не словами, а справами", - стверджує музикант.

За його словами, політична культура України "боїться" борців за зміни і "намагається виштовхати їх будь-яким способом, навіть, таким абсурдним, як рішення Окружного адмінсуду щодо Супрун".

Нагадаємо:

  • Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я. В такий спосіб суд задовольнив позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука.
  • Пізніше в суді пояснили, що тимчасово заборонили Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров'я через те, що вона має подвійне громадянство і більше місяця на посаді.  
  • 27 липня 2016 року Кабінет міністрів призначив Супрун виконувати обов’язки міністра.
  • Святослав Вакарчук заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні. Ймовірно, музикант збирається брати участь у парламентських виборах восени.

Українська правда

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Теми: ВакарчукСупрунохорона здоров'яМОЗ
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