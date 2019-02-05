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ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів, тепер їх 34

Вівторок, 5 лютого 2019, 15:58
ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів, тепер їх 34

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів на пост президента України.

Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у вівторок.

Зокрема зареєстровано кандидатами самовисуванців Руслана Ригованова і Сергія Носенка, висуванця від партії "Воїни АТО" Сергія Кривоноса, висуванця від партії "Народний рух України" Віктора Кривенка.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • Раніше ЦВК зареєструвала 30 кандидатів у президенти на виборах 2019 року.
  • Вибори президента пройдуть 31 березня.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори президента 2019
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