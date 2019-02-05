ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів, тепер їх 34
Вівторок, 5 лютого 2019, 15:58
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів на пост президента України.
Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у вівторок.
Зокрема зареєстровано кандидатами самовисуванців Руслана Ригованова і Сергія Носенка, висуванця від партії "Воїни АТО" Сергія Кривоноса, висуванця від партії "Народний рух України" Віктора Кривенка.
Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Раніше ЦВК зареєструвала 30 кандидатів у президенти на виборах 2019 року.
- Вибори президента пройдуть 31 березня.
Українська правда