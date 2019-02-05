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Генпрокуратура передала АРМА арештовані гроші "спільника" Лазаренка

Вівторок, 5 лютого 2019, 20:26

Генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського райсуду Києва передала заарештовані раніше гроші чоловіка, якого підозрюють у співпраці з екс-прем’єром Павлом Лазаренком, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

ГПУ передала АРМА 110 700 євро та 9 300 доларів, "які попередньо були арештовані у кримінальному провадженні за підозрою громадянина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України".

Нагадуємо:

  • У липні 2018 року стало відомо, що прокуратура підозрює у відмиванні коштів Андрія Миханіва, екс-віце-президента державної компанії "Хліб України". Провадження, в якому Миханіву оголосили підозру, прокуратура розслідує з травня 2017 року.
  • Прокуратура назвала його "спільником" Лазаренка, заявила, що Миханів дав тодішньому прем’єру хабар у 16 мільйонів доларів та об’єднала цю справу з розкраданням.
  • Його також допитували у справі американських слідчих проти самого Лазаренка.
  • У 2003 році суд виправдав Миханіва. Прокуратура програла й апеляцію, подала касацію, і Верховний суд відправив справу на додаткове розслідування. Однак у 2009 році її закрили, бо спливли строки давності.
  • У 2008 році Миханів виграв в України суд в ЄСПЛ, довівши, що його, зокрема, незаконно утримували в СІЗО. В Європі Україну зобов’язали виплатити підозрюваному 8 тисяч євро компенсації.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураЛазаренкосудгроші
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