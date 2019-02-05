Генпрокуратура передала АРМА арештовані гроші "спільника" Лазаренка

Генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського райсуду Києва передала заарештовані раніше гроші чоловіка, якого підозрюють у співпраці з екс-прем’єром Павлом Лазаренком, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

ГПУ передала АРМА 110 700 євро та 9 300 доларів, "які попередньо були арештовані у кримінальному провадженні за підозрою громадянина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України".

Нагадуємо: