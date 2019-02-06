Вакарчук – владі: Вибори до ВР треба провести за новою системою
Святослав Вакарчук вважає, що до виборів президента в Україні необхідно ухвалити новий Виборчий кодекс.
"Вже найближчі вибори до парламенту треба провести за повністю пропорційною системою – відкритими регіональним списками з виключно партійним висуванням" – написав він у матеріалі для "Української правди".
Суть цієї системи Вакарчук схематично виклав так:
- Мажоритарка скасовується як така;
- Замість 225 "мажоритарних" округів формуються 27 регіональних, межі яких переважно збігаються з межами областей;
- Висувати кандидатів мають право тільки партії;
- Для участі у виборах партія формує загальнонаціональний список і обов'язково розподіляє всіх кандидатів з нього по регіональних списках – і один кандидат може бути включений тільки в один регіональний список;
- У кожному регіоні партія має висунути мінімум 5 кандидатів;
- Виборець, прийшовши на дільницю, отримує бюлетень, куди вписує номери партії та окремо – кандидата, якого підтримує найбільше;
- До парламенту проходять кандидати від тих партій, які набрали прохідний бар'єр сумарно по всій країні.
"Таким чином не лідер партії в закритому кабінеті, а виборці визначають місце того чи іншого кандидата у списках партії. Це і робить списки відкритими", – вважає Вакарчук.
Він вважає, що це завадить підкупу виборців і ускладнить застосування адмінресурсу, зменшить імовірність зради інтересів виборців депутатами шляхом приєднання до інших фракцій, а також підвищить шанси потрапити в парламент політиків "нової якості".
Вакарчук зазначив, що вибори у парламент за відкритими партійними списками обіцяли і коаліції, і чинний президент.
Він зазначив, що у Верховній Раді вже пройшов перше читання проект Виборчого кодексу (№3112-1), який запроваджує систему відкритих партійних списків за описаною схемою, але з його ухваленням у другому читанні зволікають через страх старої системи перед змінами.
"Шановний пане президенте! Шановні пані та панове народні депутати! Ухваліть закон №3112-1 до виборів президента!", – закликав Вакарчук.
"Зробіть так, щоб вибори до парламенту восени 2019 року пройшли за новою системою відкритих виборчих списків. Зробіть те, що обіцяли!", – наголосив він
На думку Вакарчука, це історична місія: "Просто візьміть і зробіть! Це буде відповідально. Це буде чесно. Це буде по-новому".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua