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Вакарчук – владі: Вибори до ВР треба провести за новою системою

Середа, 6 лютого 2019, 10:11

Святослав Вакарчук вважає, що до виборів президента, призначених на 31 березня, необхідно ухвалити новий Виборчий кодекс.

"Вже найближчі вибори до парламенту треба провести за повністю пропорційною системою – відкритими регіональним списками з виключно партійним висуванням" – написав він у матеріалі для "Української правди".

Суть цієї системи Вакарчук схематично виклав так:

- Мажоритарка скасовується як така;

- Замість 225 "мажоритарних" округів формуються 27 регіональних, межі яких переважно збігаються з межами областей;

- Висувати кандидатів мають право тільки партії;

- Для участі у виборах партія формує загальнонаціональний список і розподіляє всіх кандидатів із нього по регіональних списках – і кожен кандидат може бути включений лише в один регіональний список;

- У кожному регіоні партія має висунути мінімум 5 кандидатів;

- Виборець, прийшовши на дільницю, отримує бюлетень, куди вписує номери партії та окремо – кандидата, якого підтримує найбільше;

- До парламенту проходять кандидати від тих партій, які подолали прохідний бар'єр за сумою голосів по всій країні.

"Таким чином не лідер партії в закритому кабінеті, а виборці визначають місце того чи іншого кандидата у списках партії. Це і робить списки відкритими", – заявив Вакарчук.

Він вважає, що це завадить підкупу виборців і ускладнить застосування адмінресурсу, зменшить імовірність зради інтересів виборців депутатами шляхом приєднання до інших фракцій, а також підвищить шанси потрапити в парламент політиків "нової якості".

Вакарчук нагадав, що вибори у парламент за відкритими партійними списками обіцяли і коаліції, і чинний президент.

Він зазначив, що у Верховній Раді вже пройшов перше читання проект Виборчого кодексу (№3112-1), який запроваджує систему відкритих партійних списків за описаною схемою, але з його ухваленням у другому читанні зволікають через страх старої системи перед змінами.

"Шановний пане президенте! Шановні пані та панове народні депутати! Ухваліть закон №3112-1 до виборів президента!", – закликав Вакарчук.

"Зробіть так, щоб вибори до парламенту восени 2019 року пройшли за новою системою відкритих виборчих списків. Зробіть те, що обіцяли!", – наголосив він

На думку Вакарчука, це історична місія: "Просто візьміть і зробіть! Це буде відповідально. Це буде чесно. Це буде по-новому".

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Нагадаємо:

  • Святослав Вакарчук – відомий співак і музикант, лідер гурту "Океан Ельзи", лідер думок – вирішив не брати участь у виборах президента 2019 року, але може долучитися до виборів у парламент.
  • За словами Вакарчука, його "цікавлять справжні зміни в країні", а не посада, тому його команда працюватиме над тим, "щоб проєвропейські сили перемогли" і щоб у владу прийшло "якомога більше молодих професіоналів", чесних "людей майбутнього".

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчуквибориВерховна Радазаконодавство
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