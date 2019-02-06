Вакарчук – владі: Вибори до ВР треба провести за новою системою
Святослав Вакарчук вважає, що до виборів президента, призначених на 31 березня, необхідно ухвалити новий Виборчий кодекс.
"Вже найближчі вибори до парламенту треба провести за повністю пропорційною системою – відкритими регіональним списками з виключно партійним висуванням" – написав він у матеріалі для "Української правди".
Суть цієї системи Вакарчук схематично виклав так:
- Мажоритарка скасовується як така;
- Замість 225 "мажоритарних" округів формуються 27 регіональних, межі яких переважно збігаються з межами областей;
- Висувати кандидатів мають право тільки партії;
- Для участі у виборах партія формує загальнонаціональний список і розподіляє всіх кандидатів із нього по регіональних списках – і кожен кандидат може бути включений лише в один регіональний список;
- У кожному регіоні партія має висунути мінімум 5 кандидатів;
- Виборець, прийшовши на дільницю, отримує бюлетень, куди вписує номери партії та окремо – кандидата, якого підтримує найбільше;
- До парламенту проходять кандидати від тих партій, які подолали прохідний бар'єр за сумою голосів по всій країні.
"Таким чином не лідер партії в закритому кабінеті, а виборці визначають місце того чи іншого кандидата у списках партії. Це і робить списки відкритими", – заявив Вакарчук.
Він вважає, що це завадить підкупу виборців і ускладнить застосування адмінресурсу, зменшить імовірність зради інтересів виборців депутатами шляхом приєднання до інших фракцій, а також підвищить шанси потрапити в парламент політиків "нової якості".
Вакарчук нагадав, що вибори у парламент за відкритими партійними списками обіцяли і коаліції, і чинний президент.
Він зазначив, що у Верховній Раді вже пройшов перше читання проект Виборчого кодексу (№3112-1), який запроваджує систему відкритих партійних списків за описаною схемою, але з його ухваленням у другому читанні зволікають через страх старої системи перед змінами.
"Шановний пане президенте! Шановні пані та панове народні депутати! Ухваліть закон №3112-1 до виборів президента!", – закликав Вакарчук.
"Зробіть так, щоб вибори до парламенту восени 2019 року пройшли за новою системою відкритих виборчих списків. Зробіть те, що обіцяли!", – наголосив він
На думку Вакарчука, це історична місія: "Просто візьміть і зробіть! Це буде відповідально. Це буде чесно. Це буде по-новому".
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Нагадаємо:
- Святослав Вакарчук – відомий співак і музикант, лідер гурту "Океан Ельзи", лідер думок – вирішив не брати участь у виборах президента 2019 року, але може долучитися до виборів у парламент.
- За словами Вакарчука, його "цікавлять справжні зміни в країні", а не посада, тому його команда працюватиме над тим, "щоб проєвропейські сили перемогли" і щоб у владу прийшло "якомога більше молодих професіоналів", чесних "людей майбутнього".