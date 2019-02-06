У виборчих бюлетенях буде два кандидати Тимошенко Ю.В.
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка.
Таке рішення члени ЦВК прийняли 6 лютого.
Андрія Новака висунула партія "Патріот", Василя Журавльова партія "Справедливість", а Юрій Володимирович Тимошенко балотуватиметься як самовисуванець. Прізвище і ініціали останнього повністю збігаються із ПІБ Юлії Тимошенко.
Таким чином, наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.
Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Раніше ЦВК зареєструвала 34 кандидати у президенти на виборах 2019 року.
- Вибори президента пройдуть 31 березня.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua