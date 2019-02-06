У виборчих бюлетенях буде два кандидати Тимошенко Ю.В.

Андрія Новака висунула партія "Патріот", Василя Журавльова партія "Справедливість", а Юрій Володимирович Тимошенко балотуватиметься як самовисуванець. Прізвище і ініціали останнього повністю збігаються із ПІБ Юлії Тимошенко.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"