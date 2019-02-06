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У виборчих бюлетенях буде два кандидати Тимошенко Ю.В.

Середа, 6 лютого 2019, 15:53
У виборчих бюлетенях буде два кандидати Тимошенко Ю.В.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка. 

Таке рішення члени ЦВК прийняли 6 лютого. 

Андрія Новака висунула партія "Патріот", Василя Журавльова партія "Справедливість", а Юрій Володимирович Тимошенко балотуватиметься як самовисуванець. Прізвище і ініціали останнього повністю збігаються із ПІБ Юлії Тимошенко.

Таким чином, наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • Раніше ЦВК зареєструвала 34 кандидати у президенти на виборах 2019 року.
  • Вибори президента пройдуть 31 березня.

  

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019ЦВК
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