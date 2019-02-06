Поліція Одеси перевірить заяву активістки про стеження

Поліція Одеси проводить перевірку стосовно заяви активістки Катерини Маденс щодо стеження.

Про це "Українській правді" розповів у середу речник Національної поліції Ярослав Тракало, коментуючи слова самої одеської активістки.

За словами Тракала, наразі цей факт зареєстрований у встановленому законом порядку в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

"Поліція Одеси проводить перевірку, в ході якої з’ясовуватимуться всі обставини, і буде прийняте відповідне процесуальне рішення. Якщо інформація підтвердиться, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР та буде надана відповідна правова кваліфікація цій події", - сказав він.

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