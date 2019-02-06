Поліція Одеси перевірить заяву активістки про стеження
Поліція Одеси проводить перевірку стосовно заяви активістки Катерини Маденс щодо стеження.
Про це "Українській правді" розповів у середу речник Національної поліції Ярослав Тракало, коментуючи слова самої одеської активістки.
За словами Тракала, наразі цей факт зареєстрований у встановленому законом порядку в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.
"Поліція Одеси проводить перевірку, в ході якої з’ясовуватимуться всі обставини, і буде прийняте відповідне процесуальне рішення. Якщо інформація підтвердиться, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР та буде надана відповідна правова кваліфікація цій події", - сказав він.
Нагадаємо:
- Одеська журналістка Катерина Маденс заявила, що вже близько місяця за нею ведеться стеження. Вона припустила, що це спроба тиску і залякування.
- Активісти, які стежать за розслідуванням вбивства активістки Катерини Гандзюк, зазначають, що дівчина пише про корупцію в органах влади в Одесі і безпосередньо про мера Геннадія Труханова та його "бізнес-партнера" Володимира Галантерника.
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