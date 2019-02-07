Центрвиборчком зареєстрував ще чотирьох кандидатів у президенти.

Це сталося на засіданні 7 лютого, повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко.

"На сьогоднішньому засіданні зареєстровано чотирьох кандидатів у президенти, серед них чинний глава держави Петро Порошенко, народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін, журналістка Юлія Литвиненко та керівник громадської організації "Влада народу" Олександр Ващенко", – сказав він.

Таким чином, за словами Хівренка, станом на 13.30 четверга кандидатом у президенти зареєстровано 41 особу.

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