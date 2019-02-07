ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом

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Четвер, 7 лютого 2019, 13:40

Центрвиборчком зареєстрував ще чотирьох кандидатів у президенти.

Це сталося на засіданні 7 лютого, повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко.

"На сьогоднішньому засіданні зареєстровано чотирьох кандидатів у президенти, серед них чинний глава держави Петро Порошенко, народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін, журналістка Юлія Литвиненко та самовисуванець Олександр Ващенко", – сказав він.

Таким чином, за словами Хівренка, станом на 13.30 четверга кандидатом у президенти зареєстровано 41 особу.

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Нагадаємо:

  • Чинний президент Петро Порошенко оголосив про намір балотуватися на другий термін 29 січня.
  • Чергові вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого.

Валентина Романенко, УП

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Теми: вибори президента 2019


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