ЦВК зареєструвала Порошенка, кандидатів у президенти вже 41
Четвер, 7 лютого 2019, 12:40
Центрвиборчком зареєстрував ще чотирьох кандидатів у президенти.
Це сталося на засіданні 7 лютого, повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко.
"На сьогоднішньому засіданні зареєстровано чотирьох кандидатів у президенти, серед них чинний глава держави Петро Порошенко, народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін, журналістка Юлія Литвиненко та керівник громадської організації "Влада народу" Олександр Ващенко", – сказав він.
Таким чином, за словами Хівренка, станом на 13.30 четверга кандидатом у президенти зареєстровано 41 особу.
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Нагадаємо:
- Чинний президент Петро Порошенко оголосив про намір балотуватися на другий термін 29 січня.
- Чергові вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого.
Валентина Романенко, УП