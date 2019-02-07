Поліція відкрила дві справи за заявами Тимошенко про виборчі порушення
У поліцію надійшло дві заяви від кандидата в президенти, лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко щодо порушення виборчого законодавства, відкриті кримінальні провадження.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
"Вона прислала заяву, її зареєстрували", - повідомили в МВС.
Заяви надійшли до чергової частини поліції в Києві ввечері 6 лютого.
Відзначається, що одна заява стосувалася факту можливого умисного подання до органу ведення Державного реєстру виборців неправдивих відомостей, у результаті чого чисельність виборців збільшилася приблизно на 1 мільйон.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.158 ККУ (надання неправдивих відомостей до органу ведення Держреєстру виборців).
Друга заява стосувалася того, що агітатори одного з кандидатів в президенти планували платити по 1 тисячі гривень за підтримку цього кандидата на виборах.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.160 ККУ (підкуп виборця).
Як повідомили "Українській правді" у Нацполіції, загалом з початку виборчої кампанії до поліції надійшло 761 повідомлення про порушення виборчого законодавства, відкрито 19 кримінальних проваджень та складено 170 адмінматеріалів за фактами порушення у виборчій сфері.
"8 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства. Зокрема, по одному за ст. 157 (перешкоджання здійснення виборчого права), ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення реєстру виборців) та ст. 159-1 (порушення порядку фінансування виборчої партії) і п’ять за ст. 170 (підкуп виборців)", - сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Ще 11 кримінальних проваджень, за його словами, пов’язані з проведенням виборчої кампанії.
"З них сім за ст. 296 (хуліганство), два – за ст. 171 (перешкоджання законній діяльності журналіста), одне за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади працівником правоохоронного органу), одне за трьома статтями: ст. 342 (опір представникові влади), ст. 346 (погроза або насильство щодо державного діяча) та ст. 296 (хуліганство)", - підсумував Тракало.
Нагадаємо:
- 4 лютого кандидат у президенти Юлія Тимошенко звернулася до Нацагентства з запобігання корупції щодо збагачення чинного президента Петра Порошенка.
- Тимошенко також заявила, що подасть дві заяви на ім’я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з приводу передвиборчої кампанії.
- "Президент, завдяки своєму найближчому соратнику Березенку і всьому його корумпованому оточенню, створює мережу в країні і роздає по тисячі гривень людям за голос. Це вже відомо всім – і ви не перекладете відповідальність на "Батьківщину", яка такими речами не займається", – заявила вона.
- Також вона закликала МВС негайно перевірити реєстр виборців і прибрати звідти всіх "мертвих душ".
- В той же день партія "Блок Петра Порошенка" звинуватила "Батьківщину" та її очільницю кандидатку у президенти Юлію Тимошенко в підкупі виборців і зборі персональних даних.
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