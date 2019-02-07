Порно з 4-річною дитиною: замовника затримали аж у Мінську

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Четвер, 7 лютого 2019, 15:00

Українська кіберполіція у співпраці з білоруськими колегами викрила жителя столиці Білорусі у фінансуванні порнографічного відеоконтенту за участі 4-річної дівчинки.

Про це інформує 7 лютого офіційний сайт Національної поліції.

Зазначається, що 40-річний чоловік замовляв порнографічні відео та фінансував злочинну діяльність подружжя з України, яке використовувало свою 4-річну дитину для створення файлів порнографічного характеру. Для конспірації своїх дій він використовував криптогаманець.

Злочинця затримали 5 лютого в Мінську.

Нагадаємо:

  • В червні 2018 року кіберполіція затримала подружжя за експлуатацію 4-річної доньки для створення порнографічного відео.
  • Пізніше судом подружжя було арештовано.

Українська правда

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Теми: поліція


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