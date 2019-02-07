Порно з 4-річною дитиною: замовника затримали аж у Мінську
Українська кіберполіція у співпраці з білоруськими колегами викрила жителя столиці Білорусі у фінансуванні порнографічного відеоконтенту за участі 4-річної дівчинки.
Про це інформує 7 лютого офіційний сайт Національної поліції.
Зазначається, що 40-річний чоловік замовляв порнографічні відео та фінансував злочинну діяльність подружжя з України, яке використовувало свою 4-річну дитину для створення файлів порнографічного характеру. Для конспірації своїх дій він використовував криптогаманець.
Злочинця затримали 5 лютого в Мінську.
Нагадаємо:
- В червні 2018 року кіберполіція затримала подружжя за експлуатацію 4-річної доньки для створення порнографічного відео.
- Пізніше судом подружжя було арештовано.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua