Порно з 4-річною дитиною: замовника затримали аж у Мінську

Українська кіберполіція у співпраці з білоруськими колегами викрила жителя столиці Білорусі у фінансуванні порнографічного відеоконтенту за участі 4-річної дівчинки.

Про це інформує 7 лютого офіційний сайт Національної поліції.

Зазначається, що 40-річний чоловік замовляв порнографічні відео та фінансував злочинну діяльність подружжя з України, яке використовувало свою 4-річну дитину для створення файлів порнографічного характеру. Для конспірації своїх дій він використовував криптогаманець.

Злочинця затримали 5 лютого в Мінську.

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