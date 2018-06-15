Суд арештував подружжя, яке знімало порно з 4-річною донькою

Суддя Октябрського районного суду Полтави арештував на 2 місяці подружжя, яке використовувало малолітню доньку для зйомки порнографії.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Суд виніс рішення про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - зазначили в поліції.

Повідомляється, що дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 13 червня правоохоронці затримали сімейну пару.

Батьки дівчинки вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео, а потім продавали зняті відеофайли.