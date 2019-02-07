Суд відібрав в Агентства з розшуку активів вертолітний майданчик Януковича

Голосіївський райсуд Києва задовольнив клопотання адвоката "Амадеус Ко" та зобов’язав Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів повернути КВЦ "Парковий" у користування юридичному власнику.

Як повідомляє прокуратура Києва, таке рішення було прийняте 6 лютого.

Підкреслюється, що арешт майна із забороною його відчуження суд не скасував. Наразі власнику "Паркового" дозволили користуватись та розпоряджатись ним, але не відчужувати.

"Не погоджуючись з ухваленими рішеннями столична прокуратура готує нове клопотання до суду про арешт цього майна та передачу його в управління АРМА", - йдеться в повідомленні.

Рішення на користь "Амадукс Ко" ухвалила суддя Олександра Колдіна, яку у липні 2018 року Вища кваліфікаційна комісія визнала такою, що не відповідає займаній посаді.

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