Суд відібрав в Агентства з розшуку активів вертолітний майданчик Януковича

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Четвер, 7 лютого 2019, 15:27

Голосіївський райсуд Києва задовольнив клопотання адвоката "Амадеус Ко" та зобов’язав Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів повернути КВЦ "Парковий" у користування юридичному власнику.

Як повідомляє прокуратура Києва, таке рішення було прийняте 6 лютого.

Підкреслюється, що арешт майна із забороною його відчуження суд не скасував.

"Не погоджуючись з ухваленими рішеннями столична прокуратура готує нове клопотання до суду про арешт цього майна та передачу його в управління АРМА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 3 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва наклав арешт та заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки та будівлі по вулиці Паркова дорога, 16-А.
  • У травні 2018 року журналісти повідомили, що новим власником центру стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.
  • 20 серпня 2018 року майно на Парковій дорозі, 16-А Голосіївський райсуд Києва передав в управління АРМА.
  • 11 жовтня 2018 року АРМА провело конкурс на визначення управителя вертолітного майданчика, на якому перемогло КП "Центр організації дорожнього руху".  
  • 12 грудня 2018 року в АРМА повідомили, що за місяць від управління арештованим центром "Парковий" до державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень.  
  • 24 січня 2019 року Господарський суд Києва за позовом "Амадеус Ко" заборонив АРМА та КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії щодо управління КВЦ "Парковий".

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Теми: Київ Янукович нерухомість


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