Суд відібрав в Агентства з розшуку активів вертолітний майданчик Януковича
Голосіївський райсуд Києва задовольнив клопотання адвоката "Амадеус Ко" та зобов’язав Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів повернути КВЦ "Парковий" у користування юридичному власнику.
Як повідомляє прокуратура Києва, таке рішення було прийняте 6 лютого.
Підкреслюється, що арешт майна із забороною його відчуження суд не скасував.
"Не погоджуючись з ухваленими рішеннями столична прокуратура готує нове клопотання до суду про арешт цього майна та передачу його в управління АРМА", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- 3 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва наклав арешт та заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки та будівлі по вулиці Паркова дорога, 16-А.
- У травні 2018 року журналісти повідомили, що новим власником центру стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.
- 20 серпня 2018 року майно на Парковій дорозі, 16-А Голосіївський райсуд Києва передав в управління АРМА.
- 11 жовтня 2018 року АРМА провело конкурс на визначення управителя вертолітного майданчика, на якому перемогло КП "Центр організації дорожнього руху".
- 12 грудня 2018 року в АРМА повідомили, що за місяць від управління арештованим центром "Парковий" до державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень.
- 24 січня 2019 року Господарський суд Києва за позовом "Амадеус Ко" заборонив АРМА та КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії щодо управління КВЦ "Парковий".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua