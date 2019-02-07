Фігурант справи про секс-скандал став 42-им кандидатом у президенти

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Четвер, 7 лютого 2019, 18:12

Центральна виборча комісія зареєструвала "політтехнолога" і блогера Володимира Петрова, який є підозрюваним у справі про нібито домагання до студентки КПІ Наталії Бурейко.

Таке рішення члени ЦВК прийняли у четвер.

Петров став 42-им кандидатом у президенти. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

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7 пригод "політтехнолога" Петрова і блогера Барабошка

Нагадаємо:

  • 29 листопада 2018 року політтехнолога Володимира Петрова і блогера Олександра Барабошка затримали в рамках розслідування, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.
  • Вони фігурують у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.
  • Петрову інкримінують порушення недоторканності приватного життя Варченка, який є цивільним чоловіком першого заступника директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019


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