Фігурант справи про секс-скандал став 42-им кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала "політтехнолога" і блогера Володимира Петрова, який є підозрюваним у справі про нібито домагання до студентки КПІ Наталії Бурейко.

Таке рішення члени ЦВК прийняли у четвер.

Петров став 42-им кандидатом у президенти. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

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