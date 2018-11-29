Скандал із домаганням студентки: затримали відомого політтехнолога – джерела
Правоохоронці затримали політтехнолога Володимира Петрова у справі нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.
Про це "Українській правді" повідомили джерела у правоохоронних органах та прокуратурі.
Жодної іншої інформації співрозмовники не надали.
Наразі невідомо, у якому статусі проходить Петров та чи відбуваюся з ним якісь слідчі дії.
Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.
Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.
Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.
Повідомлялось, що процесуальне керівництво визначене за столичною прокуратурою.
Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.
9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.
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