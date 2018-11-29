Правоохоронці затримали політтехнолога Володимира Петрова у справі нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у правоохоронних органах та прокуратурі.

Жодної іншої інформації співрозмовники не надали.

Наразі невідомо, у якому статусі проходить Петров та чи відбуваюся з ним якісь слідчі дії.

Пізніше в Генеральній прокуратурі "Українській правді" офіційно повідомили, що 29 листопада у рамках розслідування кримінального провадження Головною військовою прокуратурою за участю працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за підозрою у вчиненні низки злочинів затримано громадянина П.

Зокрема передбачених ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер), ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя) КК України.

"Одним з потерпілих від вчинення вказаних злочинів є відомий український журналіст. Наразі триває проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій, у зв’язку з чим надати іншу інформацію не видається можливим", – зазначив УП прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Також зазначається, що Слідче управління СБУ у Києві та Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, у тому числі щодо державного діяча; впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, за ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України.

Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.

Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.

Повідомлялось, що процесуальне керівництво визначене за столичною прокуратурою.

Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.

9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.