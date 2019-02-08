Аваков: Штаби двох кандидатів звинувачуються у незаконній оплаті роботи агітаторів

МВС отримало сотні звернень про порушення виборчого законодавства штабами двох основних кандидатів на пост президента України. Зокрема йдеться про оплату роботи агітаторів та членів комісій.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу".

"Ми маємо прямі звернення, коли ми говоримо про звернення громадянської мережі "Опора", коли ми говоримо про прямі звернення інших кандидатів у президенти, ми маємо такі звернення, які стосуються, як мінімум, двох штабів, які звинувачуються в незаконній оплаті агітаторів", - повідомив він.

"Стаття 63 закону про вибори президента на пряму забороняє вести будь-яку оплату не лише членам комісій виборчих, але і агітаторам. Агітація і весь процес мають бути безкоштовними", - підкреслив Аваков.

Мінстр уточнив, що йдеться про виборчі штаби ключових кандидатів на пост президента України.

Арсен #Аваков в ефірі програми «Право на владу»: МВС має 803 звернення про порушення на виборах. Найбільш поширене — незаконна агітація.Оплата агітаторів та членів виборчих комісій — пряме порушення закону pic.twitter.com/mnPAz5h2O5 — МВС України (@MVS_UA) 7 лютого 2019 р.

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