Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

The Insider: РФ раніше намагалася вбити "Новічком" болгарського зброяра

П'ятниця, 8 лютого 2019, 05:06
Власник компанії з виробництва зброї «Ємко» Омелян Гебрев

Третій (поряд з "Петровим" і "Бошировим") учасник замаху в Солсбері, що ховається під ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов", був пов'язаний з іншим отруєнням із застосуванням речовини з родини "Новічка".

Про це пише The Insider.

Йдеться про замах на болгарського підприємця Омеляна Гебрева в квітні 2015 року.

Своє агентурне ім'я Федотов, як і Чепіга з Мішкіним, отримав в 2010 році і в наступні 8 років активно подорожував по Європі і Середній Азії, найчастіше заздалегідь з'являючись в місцях, де відбувалися важливі політичні події.

Російське видання "Фонтанка" раніше звертало увагу на те, що Федотов одночасно з Бошировим і Петровим подорожував спочатку в Прагу в 2014 році, а потім до Британії - під час отруєння Скрипаля.

Як вдалося з'ясувати The Insider і Bellingcat, Федотов також відвідував Болгарію рівно в ті дні, коли там був отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев. Причому - як встановила експертиза - він був отруєний речовиною класу "Новічок".

24 квітня 2014 "Федотов" прилетів з Москви в курортне болгарське місто Бургас. У нього був зворотний квиток на 30 квітня, але вже ввечері 28-го він опинився в Стамбулі, де терміново купив квиток до Москви.

Раніше в цей день підприємець Омелян Гебрев був госпіталізований, після того як втратив свідомість на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той же час стали погано себе почувати син Гебрева і один з топ-менеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

Лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належать до родини "Новічка".

Через місяць Гебрев вийшов з коми і його стан став поліпшуватися. Пізніше він розповів Bellingcat і The Insider, що в травні його стан знову різко погіршився і він знову потрапив у госпіталь. Так співпало, що в травні "Федотов" повертався в Болгарію на три дні і знову полетів не зворотним рейсом, який був уже замовлений, а зробивши гак через Сербію.

На питання про те, чому він міг представляти інтерес для ГРУ, Гебрев відповів, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія здійснювала поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадуємо:

  • 66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.
  • 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
  • Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
  • Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
  • Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
  • Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
  • Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БолгаріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Болгарія
500 днів великої війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: