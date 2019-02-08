The Insider: РФ раніше намагалася вбити "Новічком" болгарського зброяра
Третій (поряд з "Петровим" і "Бошировим") учасник замаху в Солсбері, що ховається під ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов", був пов'язаний з іншим отруєнням із застосуванням речовини з родини "Новічка".
Про це пише The Insider.
Йдеться про замах на болгарського підприємця Омеляна Гебрева в квітні 2015 року.
Своє агентурне ім'я Федотов, як і Чепіга з Мішкіним, отримав в 2010 році і в наступні 8 років активно подорожував по Європі і Середній Азії, найчастіше заздалегідь з'являючись в місцях, де відбувалися важливі політичні події.
Російське видання "Фонтанка" раніше звертало увагу на те, що Федотов одночасно з Бошировим і Петровим подорожував спочатку в Прагу в 2014 році, а потім до Британії - під час отруєння Скрипаля.
Як вдалося з'ясувати The Insider і Bellingcat, Федотов також відвідував Болгарію рівно в ті дні, коли там був отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев. Причому - як встановила експертиза - він був отруєний речовиною класу "Новічок".
24 квітня 2014 "Федотов" прилетів з Москви в курортне болгарське місто Бургас. У нього був зворотний квиток на 30 квітня, але вже ввечері 28-го він опинився в Стамбулі, де терміново купив квиток до Москви.
Раніше в цей день підприємець Омелян Гебрев був госпіталізований, після того як втратив свідомість на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той же час стали погано себе почувати син Гебрева і один з топ-менеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.
Лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належать до родини "Новічка".
Через місяць Гебрев вийшов з коми і його стан став поліпшуватися. Пізніше він розповів Bellingcat і The Insider, що в травні його стан знову різко погіршився і він знову потрапив у госпіталь. Так співпало, що в травні "Федотов" повертався в Болгарію на три дні і знову полетів не зворотним рейсом, який був уже замовлений, а зробивши гак через Сербію.
На питання про те, чому він міг представляти інтерес для ГРУ, Гебрев відповів, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія здійснювала поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.
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та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"
Нагадуємо:
- 66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.
- 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
- Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
- Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
- Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
- Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
- Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.
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