Порошенко затвердив межі окупованих районів Донбасу

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 10:03

Президент Петро Порошенко затвердив межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.

Відповідний указ №32/2019 підписано главою держави 7 лютого – і він набуває чинності з дня опублікування.

У документі вказано координати меж окупованих територій у Луганській області та у Донецькій області.

У Донецькій області в окупації перебувають міста (з низкою прилеглих селищ): Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Хрестівка, Чистякове, Шахтарськ, Ясинувата, Вуглегірськ.

Окуповані райони Донеччини: Амвросіївський, Бойківський, Новоазовський, Старобешівський, Шахтарський; частково Бахмутський, Волноваський, Мар'їнський і Ясинуватський.

У Луганській області окуповано міста (з низкою прилеглих селищ): Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Голубівка, Довжанськ, Кадіївка, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, Хрустальний, Золоте.

Окуповані райони Луганщини: Антрацитівський, Довжанський, Лутугинський, Перевальський, Слов'яносербський, Сорокинський; частково Новоайдарський (село Сокільники), Станично-Луганський і Попаснянський.

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Теми: Донбас Порошенко окупація


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