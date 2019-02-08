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Порошенко затвердив межі окупованих районів Донбасу

П'ятниця, 8 лютого 2019, 09:03

Президент Петро Порошенко затвердив межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.

Відповідний указ №32/2019 підписано главою держави 7 лютого – і він набуває чинності з дня опублікування.

У документі вказано координати меж окупованих територій у Луганській області та у Донецькій області.

У Донецькій області в окупації перебувають міста (з низкою прилеглих селищ): Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Хрестівка, Чистякове, Шахтарськ, Ясинувата, Вуглегірськ.

Окуповані райони Донеччини: Амвросіївський, Бойківський, Новоазовський, Старобешівський, Шахтарський; частково Бахмутський, Волноваський, Мар'їнський і Ясинуватський.

У Луганській області окуповано міста (з низкою прилеглих селищ): Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Голубівка, Довжанськ, Кадіївка, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, Хрустальний, Золоте.

Окуповані райони Луганщини: Антрацитівський, Довжанський, Лутугинський, Перевальський, Слов'яносербський, Сорокинський; частково Новоайдарський (село Сокільники), Станично-Луганський і Попаснянський.

Нагадаємо:

  • Навесні 2014 року, після анексії Криму, на сході України почався збройний конфлікт, спровокований Росією: сепаратисти отримували від РФ моральну й матеріальну підтримку – зброю, бойовиків (військовослужбовці Росії брали участь у боях неофіційно), гроші.   
  • 16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила президентський закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (у народі його називали законом про особливий статус ОРДЛО)
  • 18 січня 2018 року парламент ухвалив закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (у народі відомий як закон  про реінтеграцію Донбасу).

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасПорошенкоокупація
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