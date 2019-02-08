Порошенко затвердив межі окупованих районів Донбасу
Президент Петро Порошенко затвердив межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.
Відповідний указ №32/2019 підписано главою держави 7 лютого – і він набуває чинності з дня опублікування.
У документі вказано координати меж окупованих територій у Луганській області та у Донецькій області.
У Донецькій області в окупації перебувають міста (з низкою прилеглих селищ): Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Хрестівка, Чистякове, Шахтарськ, Ясинувата, Вуглегірськ.
Окуповані райони Донеччини: Амвросіївський, Бойківський, Новоазовський, Старобешівський, Шахтарський; частково Бахмутський, Волноваський, Мар'їнський і Ясинуватський.
У Луганській області окуповано міста (з низкою прилеглих селищ): Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Голубівка, Довжанськ, Кадіївка, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, Хрустальний, Золоте.
Окуповані райони Луганщини: Антрацитівський, Довжанський, Лутугинський, Перевальський, Слов'яносербський, Сорокинський; частково Новоайдарський (село Сокільники), Станично-Луганський і Попаснянський.
Нагадаємо:
- Навесні 2014 року, після анексії Криму, на сході України почався збройний конфлікт, спровокований Росією: сепаратисти отримували від РФ моральну й матеріальну підтримку – зброю, бойовиків (військовослужбовці Росії брали участь у боях неофіційно), гроші.
- 16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила президентський закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (у народі його називали законом про особливий статус ОРДЛО)
- 18 січня 2018 року парламент ухвалив закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (у народі відомий як закон про реінтеграцію Донбасу).