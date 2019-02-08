РосЗМІ повідомили, хто з росіян приїде спостерігати за виборами в Україні
П'ятниця, 8 лютого 2019, 09:25
Російські спостерігачі, що входять до місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ прилетять до Києва для моніторингу майбутніх виборів президента України вже 11 лютого.
Про це повідомляє російська газета "Комерсант" з посиланням на свої джерела.
У публікації йдеться, що 11 лютого росіянки Христина Богданова з Російського фонду вільних виборів і Єлизавета Борисова з Російського громадського інституту виборчого права прилетять до Києва для моніторингу виборів під мандатом БДІПЛ.
При цьому видання уточнює, що кандидатури Богданової і Борисової навряд чи були обрані випадково, оскільки чоловіків з Росії у віці 16-60 років українські прикордонники часто не пускають.
Нагадуємо:
- 6 лютого Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.
- Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця за результатами зустрічі з директором БДІПЛ ОБСЄ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір, висловив надію на те, що в місії візьмуть до уваги прийнятий Верховною Радою закон
- Він пояснив, що ситуація з рішенням України про неучасть спостерігачів від країни-агресора не може становити прецедент для інших країн-учасниць ОБСЄ, які не є жертвами агресії і окупації.
- В ОБСЄ висловили жаль з приводу рішення України заборонити російським громадянам брати участь в місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня.
- Директор БДІПЛ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір заявила, що рішення відмовити в можливості акредитації громадянам однієї держави-учасниці не має прецедентів і суперечить зобов'язанням всіх держав-учасників запрошувати спостерігачів з будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ, які можуть побажати спостерігати за ходом виборів в тій мірі, в якої це дозволено законом.
- Також вона закликала в "подальших роздумів" з цього приводу.
- Раніше повідомлялося, що Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.