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РосЗМІ повідомили, хто з росіян приїде спостерігати за виборами в Україні

П'ятниця, 8 лютого 2019, 09:25
РосЗМІ повідомили, хто з росіян приїде спостерігати за виборами в Україні

Російські спостерігачі, що входять до місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ прилетять до Києва для моніторингу майбутніх виборів президента України вже 11 лютого.

Про це повідомляє російська газета "Комерсант" з посиланням на свої джерела.

У публікації йдеться, що 11 лютого росіянки Христина Богданова з Російського фонду вільних виборів і Єлизавета Борисова з Російського громадського інституту виборчого права прилетять до Києва для моніторингу виборів під мандатом БДІПЛ.

При цьому видання уточнює, що кандидатури Богданової і Борисової навряд чи були обрані випадково, оскільки чоловіків з Росії у віці 16-60 років українські прикордонники часто не пускають.

Нагадуємо:

  • 6 лютого Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.
  • Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця за результатами зустрічі з директором БДІПЛ ОБСЄ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір, висловив надію на те, що в місії візьмуть до уваги прийнятий Верховною Радою закон
  • Він пояснив, що ситуація з рішенням України про неучасть спостерігачів від країни-агресора не може становити прецедент для інших країн-учасниць ОБСЄ, які не є жертвами агресії і окупації.
  • В ОБСЄ висловили жаль з приводу рішення України заборонити російським громадянам брати участь в місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня.
  • Директор БДІПЛ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір заявила, що рішення відмовити в можливості акредитації громадянам однієї держави-учасниці не має прецедентів і суперечить зобов'язанням всіх держав-учасників запрошувати спостерігачів з будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ, які можуть побажати спостерігати за ходом виборів в тій мірі, в якої це дозволено законом.
  • Також вона закликала в "подальших роздумів" з цього приводу.
  • Раніше повідомлялося, що Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019УкраїнаРосіяОБСЄ
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