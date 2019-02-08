РосЗМІ повідомили, хто з росіян приїде спостерігати за виборами в Україні

Російські спостерігачі, що входять до місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ прилетять до Києва для моніторингу майбутніх виборів президента України вже 11 лютого.

Про це повідомляє російська газета "Комерсант" з посиланням на свої джерела.

У публікації йдеться, що 11 лютого росіянки Христина Богданова з Російського фонду вільних виборів і Єлизавета Борисова з Російського громадського інституту виборчого права прилетять до Києва для моніторингу виборів під мандатом БДІПЛ.

При цьому видання уточнює, що кандидатури Богданової і Борисової навряд чи були обрані випадково, оскільки чоловіків з Росії у віці 16-60 років українські прикордонники часто не пускають.

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