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В ОБСЄ розчаровані рішенням України не пускати російських спостерігачів на вибори

П'ятниця, 8 лютого 2019, 06:09

В ОБСЄ висловили жаль з приводу рішення України заборонити російським громадянам брати участь в місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня.

Про це йдеться повідомленні на сайті ОБСЄ.

У листі до Міністерства закордонних справ України директор БДІПЛ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір висловила глибоке розчарування у зв'язку з прийняттям українським парламентом закону, який закріпив таке обмеження.

Гісладоттір написала: "Рішення відмовити у можливості акредитації громадянам однієї держави-учасниці не має прецедентів і суперечить зобов'язанням всіх держав-учасників запрошувати спостерігачів з будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ, які можуть побажати спостерігати за ходом виборів в тій мірі, в якій це дозволено законом ... "

Вона підкреслила, що спостерігачі, що направляються для участі в місіях БДІПЛ зі спостереження за виборами, представляють не свої країни, а всю ОБСЄ. Вони зобов'язані дотримуватися методології БДІПЛ зі спостереження за виборами і керуються суворим кодексом поведінки Бюро щодо спостерігачів за виборами, в тому числі залишатися строго неупередженими і жодним чином не втручатися в процес виборів.

Закликаючи до подальших роздумів з цього питання, Гісладоттір написала, що ці загальні зобов'язання "встановлюють чіткі стандарти поводження держав-учасників один з одним і, без винятку, застосовуються в рівній мірі до кожної держави-учасниці. Їх сумлінне виконання важливое для відносин між державами".

Нагадуємо:

  • 6 лютого Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.
  • Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця за результатами зустрічі з директором БДІПЛ ОБСЄ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір, висловив надію на те, що в місії візьмуть до уваги прийнятий Верховною Радою закон
  • Він пояснив, що ситуація з рішенням України про неучасть спостерігачів від країни-агресора не може становити прецедент для інших країн-учасниць ОБСЄ, які не є жертвами агресії і окупації.
  • Раніше повідомлялося, що Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) запропонувало включити двох громадян РФ до складу Місії зі спостереження за виборами президента України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄвибори президента 2019
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