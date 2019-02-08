В ОБСЄ розчаровані рішенням України не пускати російських спостерігачів на вибори

В ОБСЄ висловили жаль з приводу рішення України заборонити російським громадянам брати участь в місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня.

Про це йдеться повідомленні на сайті ОБСЄ.

У листі до Міністерства закордонних справ України директор БДІПЛ Інгбйорг Сольрун Гісладоттір висловила глибоке розчарування у зв'язку з прийняттям українським парламентом закону, який закріпив таке обмеження.

Гісладоттір написала: "Рішення відмовити у можливості акредитації громадянам однієї держави-учасниці не має прецедентів і суперечить зобов'язанням всіх держав-учасників запрошувати спостерігачів з будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ, які можуть побажати спостерігати за ходом виборів в тій мірі, в якій це дозволено законом ... "

Вона підкреслила, що спостерігачі, що направляються для участі в місіях БДІПЛ зі спостереження за виборами, представляють не свої країни, а всю ОБСЄ. Вони зобов'язані дотримуватися методології БДІПЛ зі спостереження за виборами і керуються суворим кодексом поведінки Бюро щодо спостерігачів за виборами, в тому числі залишатися строго неупередженими і жодним чином не втручатися в процес виборів.

Закликаючи до подальших роздумів з цього питання, Гісладоттір написала, що ці загальні зобов'язання "встановлюють чіткі стандарти поводження держав-учасників один з одним і, без винятку, застосовуються в рівній мірі до кожної держави-учасниці. Їх сумлінне виконання важливое для відносин між державами".

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