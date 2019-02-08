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Тимошенко вимагає, щоб Порошенко зняв з виборів її однофамільця

П'ятниця, 8 лютого 2019, 10:22
Тимошенко вимагає, щоб Порошенко зняв з виборів її однофамільця

Лідер партії "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко звернулася до президента Петра Порошенка з вимогою зняти з виборів її однофамільця Юрія Тимошенка.

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За її словами, президент і його штаб в останні дні реєстрації кандидатів у президенти зареєстрували кандидатом, за своєю ініціативою, Тимошенка Юрія Володимировича. "Це вони розраховують таким шахрайським принизливим способом забрати у мене на виборах якісь відсотки і передати людині, яка нічого спільного немає з президентством", - сказала політик

Лідерка "Батьківщини" підкреслила, що у її команді точно знають, хто вносив грошову заставу за Тимошенка і як все відбувалося.

"Якщо ти президент країни, ти чоловік, ти людина, яка хоче декларувати честь і гідність, як можна так нечесно змагатися?", - запитала Тимошенко.

"Я звертаюся до президента: так, як ви ставили цього Тимошенко Юрія Володимировича в список кандидатів у президенти, так само згадайте про честь, і вилучить цього Тимошенка Ю.В. з кандидатів у президенти і припиніть такі брудні маніпуляції", - закликала вона.

При цьому Тимошенко наголосила, що у її команди є всі можливості запобігти подібним маніпуляціям.

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Нагадаємо:

  • 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти Юлію Володимирівну Тимошенко, а 6 лютого був зареєстрований Юрій Володимирович Тимошенко. Таким чином у виборчих бюлетенях буде два кандидати Тимошенко Ю. В.
  • Вибори президента відбудуться 31 березня.

Українська правда
Теми: ТимошенкоПорошенковибори президента 2019
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