Кремль: Заборона на спостерігачів РФ знизить законність виборів в Україні
Росія вважає неприпустимим обмеження для спостерігачів на президентських виборах в Україні.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
"Подібні дискримінаційні заходи призводять до зниження рівня легітимності виборів", – заявив він.
"Це не означає, що Росія не визнає ці вибори", – додав Пєсков.
Нагадаємо:
- 7 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроект, що забороняє спостерігачам із Росії бути присутніми на виборах президента України в 2019 році.
- А російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело в МЗС РФ писало, що Росія збирається відправити спостерігачів на вибори навіть попри заборону Києва. Нібито перші дві особи поїдуть в Україну 11 лютого за лінією Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
- Президентські вибори відбудуться 31 березня. Зареєстровано вже 42 кандидати, включно з чинним президентом Петром Порошенком.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua