Кремль: Заборона на спостерігачів РФ знизить законність виборів в Україні

Росія вважає неприпустимим обмеження для спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"Подібні дискримінаційні заходи призводять до зниження рівня легітимності виборів", – заявив він.

"Це не означає, що Росія не визнає ці вибори", – додав Пєсков.

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