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Кремль: Заборона на спостерігачів РФ знизить законність виборів в Україні

П'ятниця, 8 лютого 2019, 12:20

Росія вважає неприпустимим обмеження для спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"Подібні дискримінаційні заходи призводять до зниження рівня легітимності виборів", – заявив він.

"Це не означає, що Росія не визнає ці вибори", – додав Пєсков.

Нагадаємо:

  • 7 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроект, що забороняє спостерігачам із Росії бути присутніми на виборах президента України в 2019 році.
  • А російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело в МЗС РФ писало, що Росія збирається відправити спостерігачів на вибори навіть попри заборону Києва. Нібито перші дві особи поїдуть в Україну 11 лютого за лінією Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
  • Президентські вибори відбудуться 31 березня. Зареєстровано вже 42 кандидати, включно з чинним президентом Петром Порошенком.

Теми: вибори президента 2019Росіявибори
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