Рада заборонила російських спостерігачів на виборах

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.

За відповідне законопроект №9524 проголосували 232 депутати.

"Ним пропонується встановити, що офіційними спостерігачами на виборах в Україні не можуть бути особи, які є громадянами, підданими держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом", – пояснила під час виступу одна зі співавторів законопроекту, нардеп Ірина Луценко.

Вона додала, що заборона також стосується тих спостерігачів, пропозиції щодо яких внесла держава-агресор.

Зміни стосуються і президентських, і парламентських виборів.

"За інформацією служби зовнішньої розвідки України, Російська Федерація готує безпрецедентне втручання у вибори України, передбачивши на це 350 мільйонів доларів США. Її мета – за будь-яку ціну зупинити європейську інтеграцію України", – наголосила Луценко.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо: