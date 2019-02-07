Рада заборонила російських спостерігачів на виборах
Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.
За відповідне законопроект №9524 проголосували 232 депутати.
"Ним пропонується встановити, що офіційними спостерігачами на виборах в Україні не можуть бути особи, які є громадянами, підданими держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом", – пояснила під час виступу одна зі співавторів законопроекту, нардеп Ірина Луценко.
Вона додала, що заборона також стосується тих спостерігачів, пропозиції щодо яких внесла держава-агресор.
Зміни стосуються і президентських, і парламентських виборів.
"За інформацією служби зовнішньої розвідки України, Російська Федерація готує безпрецедентне втручання у вибори України, передбачивши на це 350 мільйонів доларів США. Її мета – за будь-яку ціну зупинити європейську інтеграцію України", – наголосила Луценко.
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Нагадаємо:
- Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що підконтрольне йому відомство не реєструватиме російських спостерігачів на вибори.
- Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
- 31 грудня в Україні стартувала виборча кампанія. Вибори президента призначено на 31 березня.
- 3 лютого завершилось подання документів. Станом на 14:00 7 лютого вже зареєстрована рекордна кількість кандидатів – 41 особа.
- 4 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону російських спостерігачів.