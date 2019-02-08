В "Укрзалізниці" стали менше красти – НАБУ
Рівень корупції і розкрадань на державному підприємстві "Укрзалізниця" пішов на спад після призначення головою правління Євгена Кравцова.
Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.
"Зараз завдяки активній позиції нового керівництва "Укрзалізниці" рівень корупції і розкрадань пішов на спад, тому що не тільки ми розслідуємо схеми, а й керівництво в цьому зацікавлене", - заявив Ситник.
За словами Ситника, окремий відділ НАБУ займається питанням закупівлі на залізниці.
Директор НАБУ заявив, що збитки у цих корупційних справах в УЗ складають близько 0,5 млрд грн.
Він також розповів, що серед потенційних фігурантів однієї з останніх справ - народний депутат, щодо якого прокурори САП двічі зверталися в Генпрокуратуру з проханням направити відповідне подання до парламенту для зняття з нардепа імунітету.
Нагадаємо:
- 10 січня Кравцов став головою правління "Укрзалізниці" терміном на три роки.
- 25 січня помічника одного з народних депутатів, колишнього посадовця "Укрзалізниці", якому повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 млн грн компанії, оголосили у розшук.
- Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
- НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
- Національне антикорупційне бюро 15 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці"
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