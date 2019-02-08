В "Укрзалізниці" стали менше красти – НАБУ

Рівень корупції і розкрадань на державному підприємстві "Укрзалізниця" пішов на спад після призначення головою правління Євгена Кравцова.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.

"Зараз завдяки активній позиції нового керівництва "Укрзалізниці" рівень корупції і розкрадань пішов на спад, тому що не тільки ми розслідуємо схеми, а й керівництво в цьому зацікавлене", - заявив Ситник.

За словами Ситника, окремий відділ НАБУ займається питанням закупівлі на залізниці.

Директор НАБУ заявив, що збитки у цих корупційних справах в УЗ складають близько 0,5 млрд грн.

Він також розповів, що серед потенційних фігурантів однієї з останніх справ - народний депутат, щодо якого прокурори САП двічі зверталися в Генпрокуратуру з проханням направити відповідне подання до парламенту для зняття з нардепа імунітету.

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