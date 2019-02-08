У Порошенка вже готують другий позов до Гриценка

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 15:53

Заступник глави депутатської фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко позиватиметься до суду до кандидата в президенти Анатолія Гриценка про захист своєї честі і ділової репутації.

Про це він сказав на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я офіційно заявляю, що я подам позов на Анатолія Гриценка на захист своєї честі, гідності та ділової репутації. Не буду оригінальним - сума цього позову буде такою ж, як і застава (кандидата в президенти – ред.), якщо не помиляюся, це 2,5 млн грн", - сказав Березенко.

Він висловив упевненість, що виграє суд, оскільки все, що говорив Гриценко, не витримує ніякої критики.

Нагадаємо:

  • 7 лютого кандидат в президенти Гриценко в ефірі одного з телеканалів заявив, що президент Петро Порошенко нібито дав вказівку виділити 2 млрд грн на підкуп виборців.
  • Одним з організаторів такого підкупу Гриценко назвав Березенка.
  • Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що також збирається подати в суд на Гриценка.

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Теми: Порошенко вибори Гриценко


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