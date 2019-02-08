У Порошенка вже готують другий позов до Гриценка
П'ятниця, 8 лютого 2019, 14:53
Заступник глави депутатської фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко позиватиметься до суду до кандидата в президенти Анатолія Гриценка про захист своєї честі і ділової репутації.
Про це він сказав на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я офіційно заявляю, що я подам позов на Анатолія Гриценка на захист своєї честі, гідності та ділової репутації. Не буду оригінальним - сума цього позову буде такою ж, як і застава (кандидата в президенти – ред.), якщо не помиляюся, це 2,5 млн грн", - сказав Березенко.
Він висловив упевненість, що виграє суд, оскільки все, що говорив Гриценко, не витримує ніякої критики.
Нагадаємо:
- 7 лютого кандидат в президенти Гриценко в ефірі одного з телеканалів заявив, що президент Петро Порошенко нібито дав вказівку виділити 2 млрд грн на підкуп виборців.
- Одним з організаторів такого підкупу Гриценко назвав Березенка.
- Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що також збирається подати в суд на Гриценка.