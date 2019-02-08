Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка вже готують другий позов до Гриценка

П'ятниця, 8 лютого 2019, 14:53
У Порошенка вже готують другий позов до Гриценка

Заступник глави депутатської фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко позиватиметься до суду до кандидата в президенти Анатолія Гриценка про захист своєї честі і ділової репутації.

Про це він сказав на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я офіційно заявляю, що я подам позов на Анатолія Гриценка на захист своєї честі, гідності та ділової репутації. Не буду оригінальним - сума цього позову буде такою ж, як і застава (кандидата в президенти – ред.), якщо не помиляюся, це 2,5 млн грн", - сказав Березенко.

Він висловив упевненість, що виграє суд, оскільки все, що говорив Гриценко, не витримує ніякої критики.

Нагадаємо:

  • 7 лютого кандидат в президенти Гриценко в ефірі одного з телеканалів заявив, що президент Петро Порошенко нібито дав вказівку виділити 2 млрд грн на підкуп виборців.
  • Одним з організаторів такого підкупу Гриценко назвав Березенка.
  • Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що також збирається подати в суд на Гриценка.

Теми: ПорошенковибориГриценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: