Гриценко: Порошенко дав вказівку виділити 2 мільярди на підкуп
Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що його суперник Петро Порошенко дав вказівку виділити 2 мільярди гривен на підкуп виборців.
Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".
"Я ще раз кажу під запис – нехай міністр Аваков слухає: та інформація, якою володію я – вони вирішили виділити 2 мільярди гривен на підкуп. Порошенко своїх не дасть. Це будуть наші з вами гроші, щоб купить знову людей, і щоб далі сидіти біля корита", - сказав Гриценко.
Він також заявив, що за організацією цього стоять двоє людей.
"Ключові фігури в штабі чинного президента, які це все організовують – знову кажу під запис Авакову, хай порушують провадження – їх дві: Віталій Ковальчук – перший заступник глави АП, і другий – це Сергій Березенко – тіньовий штаб, де зібрали таких креативних мерзотників, які це все роблять, це депутат фракції БПП", - сказав Гриценко.
Він рекомендував МВС уже зараз їх викликати, "превентивно брати покази, слідкувати за ними".
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Нагадаємо:
- Вибори президента призначені на 31 березня.
- На сайті Нацполіції створили спеціальну рубрику, де правоохоронці акумулюватимуть повідомлення про порушення виборчого законодавства, з відповідною анотацією про перевірку цієї інформації і визначенням правової кваліфікації за тим чи іншим фактом.
- 7 лютого міністр МВС Арсен Аваков заявив, що штаби двох кандидатів звинувачуються у незаконній оплаті роботи агітаторів.
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