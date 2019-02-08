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Гриценко: Порошенко дав вказівку виділити 2 мільярди на підкуп

П'ятниця, 8 лютого 2019, 09:05
Гриценко: Порошенко дав вказівку виділити 2 мільярди на підкуп

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що його суперник Петро Порошенко дав вказівку виділити 2 мільярди гривен на підкуп виборців.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Я ще раз кажу під запис – нехай міністр Аваков слухає: та інформація, якою володію я – вони вирішили виділити 2 мільярди гривен на підкуп. Порошенко своїх не дасть. Це будуть наші з вами гроші, щоб купить знову людей, і щоб далі сидіти біля корита", - сказав Гриценко.

Він також заявив, що за організацією цього стоять двоє людей.

"Ключові фігури в штабі чинного президента, які це все організовують – знову кажу під запис Авакову, хай порушують провадження – їх дві: Віталій Ковальчук – перший заступник глави АП, і другий – це Сергій Березенко – тіньовий штаб, де зібрали таких креативних мерзотників, які це все роблять, це депутат фракції БПП", - сказав Гриценко.

Він рекомендував МВС уже зараз їх викликати, "превентивно брати покази, слідкувати за ними".

Разом з тим якихось підтверджуючих документів чи записів Гриценко в ефірі не показав.

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Нагадаємо:

  • Вибори президента призначені на 31 березня.
  • На сайті Нацполіції створили спеціальну рубрику, де правоохоронці акумулюватимуть повідомлення про порушення виборчого законодавства, з відповідною анотацією про перевірку цієї інформації і визначенням правової кваліфікації за тим чи іншим фактом.
  • 7 лютого міністр МВС Арсен Аваков заявив, що штаби двох кандидатів звинувачуються у незаконній оплаті роботи агітаторів.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГриценкоПорошенковибори президента 2019
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