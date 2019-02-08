Гриценко: Порошенко дав вказівку виділити 2 мільярди на підкуп

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що його суперник Петро Порошенко дав вказівку виділити 2 мільярди гривен на підкуп виборців.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Я ще раз кажу під запис – нехай міністр Аваков слухає: та інформація, якою володію я – вони вирішили виділити 2 мільярди гривен на підкуп. Порошенко своїх не дасть. Це будуть наші з вами гроші, щоб купить знову людей, і щоб далі сидіти біля корита", - сказав Гриценко.

Він також заявив, що за організацією цього стоять двоє людей.

"Ключові фігури в штабі чинного президента, які це все організовують – знову кажу під запис Авакову, хай порушують провадження – їх дві: Віталій Ковальчук – перший заступник глави АП, і другий – це Сергій Березенко – тіньовий штаб, де зібрали таких креативних мерзотників, які це все роблять, це депутат фракції БПП", - сказав Гриценко.

Він рекомендував МВС уже зараз їх викликати, "превентивно брати покази, слідкувати за ними".

Разом з тим якихось підтверджуючих документів чи записів Гриценко в ефірі не показав.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо: