Ірина Луценко заявила, що подасть в суд на Гриценка

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Середа, 30 січня 2019, 18:49

Народний депутат Ірина Луценко заявила, що збирається подати в суд на кандидата у президенти України Анатолія Гриценка.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Від імені всіх матерів наших захисників Вітчизни подам на Гриценка до суду. І всі гроші віддам на потреби Армії. Хоч так примушу цього брехуна допомогти Збройним Силам України", - написала вона.

Нардеп додала, що вона разом із чоловіком, гепрокурором Юрієм Луценком самостійно купляли каску, бронежилет і намети для сина, так само вони разом із волонтерами привозили продукти на фронт.

Нагадаємо:

  • Гриценко в інтерв’ю Гордону заявив, що на відміну від президента Петра Порошенка, генпрокурора Юрія Луценка чи секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова не ховав свого сина від служби в АТО.
  • Генпрокурор обурився словами Гриценка, і заявив, що вимагає вибачення. Він також опублікував світлини сина Олександра з фронту, який пішов туди добровільно.
  • Після цього Гриценко заявив, що не буде вибачатися перед генеральним прокурором Юрієм Луценком, проте приніс вибачення його сину Олександру.

Українська правда

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Теми: Луценко Гриценко суд скандал


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