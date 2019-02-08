Картка "футбольного" нардепа БПП голосувала, поки той був у Римі

Картка народного депутата й президента Федерації футболу України Андрія Павелка 7 лютого декілька разів голосувала у Верховній Раді, хоча сам він був у Римі на Конгресі УЄФА.

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно"

Дані письмової реєстрації з сайту Верховної Ради свідчать, що Павелка в четвер не було на ранковому й вечірньому засіданнях, але картка цього депутата БПП була зареєстрована обидва рази.

З 38 голосувань 7 лютого картка Павелка голосувала 7 разів – усе "за".

Зокрема, Павелко проголосував за зміни до Конституції щодо інтеграції України в ЄС і НАТО (№9037), за захист економічної конкуренції (№6746), за направлення до Конституційного суду президентського законопроекту про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську (№9310).

Також депутат підтримав включення до порядку денного проектів законів щодо вдосконалення окремих положень КПК у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (№9353) та про зміни до Митного кодексу щодо питань виконання Угоди про асоціацію з ЄС (№7473), розгляд за скороченою процедурою проекту законодавчих змін щодо спостереження за виборчим процесом (№9524).

Зазначені голосування відбулися на ранковому засіданні ВР, тоді як на вечірньому картка Павелка перебувала у слоті, але не голосувала.

Тим часом сам нардеп перебував у Римі, де брав участь у 43-му Конгресі Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) як представник України.

На цьому зібранні його обрали членом виконавчого комітету Європейської футбольної спілки. У кулуарах конгресу Павелко дав інтерв'ю, а в Facebook опублікував фото з заходу.

На лист журналіста "Чесно" з проханням прокоментувати цю ситуацію Павелко не відповів.

На відео з парламенту видно, що на місці Павелка за три законопроекти – щодо захисту економічної конкуренції, змін до Конституції та перейменування Дніпропетровщини – кнопкодавив нардеп від БПП Максим Курячий.

А під час голосування за включення до порядку денного проекту закону про внесення змін до КПК Павелка "прикривав" заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.

84 стаття Конституції передбачає особисте голосування засіданнях Верховної Ради.

У листопаді 2018 року картки депутатів від "Радикальної партії" Олега Ляшка Дмитра Лінька, Андрія Лозового та Ігоря Мосійчука, а також нардепа з "Народного фронту" Євгена Дейдея голосували у парламенті, хоча самі вони були в Одеській області.

Також на "дистанційному" голосуванні ловили "радикала" Артема Вітка й лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.