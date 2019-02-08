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Картка "футбольного" нардепа БПП голосувала, поки той був у Римі

П'ятниця, 8 лютого 2019, 15:06

Картка народного депутата й президента Федерації футболу України Андрія Павелка 7 лютого декілька разів голосувала у Верховній Раді, хоча сам він був у Римі на Конгресі УЄФА.

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно"

Дані письмової реєстрації з сайту Верховної Ради свідчать, що Павелка в четвер не було на ранковому й вечірньому засіданнях, але картка цього депутата БПП була зареєстрована обидва рази.

З 38 голосувань 7 лютого картка Павелка голосувала 7 разів – усе "за".

Зокрема, Павелко проголосував за зміни до Конституції щодо інтеграції України в ЄС і НАТО (№9037), за захист економічної конкуренції (№6746), за направлення до Конституційного суду президентського законопроекту про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську (№9310).

Також депутат підтримав включення до порядку денного проектів законів щодо вдосконалення окремих положень КПК у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (№9353) та про зміни до Митного кодексу щодо питань виконання Угоди про асоціацію з ЄС (№7473), розгляд за скороченою процедурою проекту законодавчих змін щодо спостереження за виборчим процесом (№9524).

Зазначені голосування відбулися на ранковому засіданні ВР, тоді як на вечірньому картка Павелка перебувала у слоті, але не голосувала.

Тим часом сам нардеп перебував у Римі, де брав участь у 43-му Конгресі Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) як представник України.

На цьому зібранні його обрали членом виконавчого комітету Європейської футбольної спілки. У кулуарах конгресу Павелко дав інтерв'ю, а в Facebook опублікував фото з заходу.

На лист журналіста "Чесно" з проханням прокоментувати цю ситуацію Павелко не відповів.

На відео з парламенту видно, що на місці Павелка за три законопроекти – щодо захисту економічної конкуренції, змін до Конституції та перейменування Дніпропетровщини – кнопкодавив нардеп від БПП Максим Курячий.

А під час голосування за включення до порядку денного проекту закону про внесення змін до КПК Павелка "прикривав" заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.

Нагадаємо:

  • 84 стаття Конституції передбачає особисте голосування засіданнях Верховної Ради.
  • У листопаді 2018 року картки депутатів від "Радикальної партії" Олега Ляшка Дмитра Лінька, Андрія Лозового та Ігоря Мосійчука, а також нардепа з "Народного фронту" Євгена Дейдея голосували у парламенті, хоча самі вони були в Одеській області.
  • Також на "дистанційному" голосуванні ловили "радикала" Артема Вітка й лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

"Українська правда" в Threads

Теми: кнопкодавствоВерховна РадаБППІванчук
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