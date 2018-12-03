Активісти склали топ кнопкодавів листопада: лідирує БПП

Щонайменше 77 нардепів кнопкодавили 352 рази під час голосувань Верховної Ради у листопаді 2018 року.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

За даними активістів, найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції "Блок Петра Порошенка" (163 рази), фракції "Народний фронт" (97 разів), групи "Відродження" (68 разів).

Зокрема, нардеп від БПП Андрій Шинькович за місяць порушив правило особистого голосування нібито 18 разів, Андрій Река від "НФ" – 17 разів, Олександр Бакуменко від БПП – 16 разів.

"У листопаді, зокрема, відбулося голосування за бюджет, під час якого нардепи часто кнопкодавили", – кажуть у "ЧЕСНО".

Конституція зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто.

"Проте чинне законодавство не передбачає жодних санкцій до депутатів за порушення цієї норми", – нагадують активісти.

У жовтні 2018 року щонайменше 10 нардепів кнопкодавили загалом 25 разів.

У лютому 2018 року Конституційний суд визнав незаконним мовний закон "Ківалова-Колесніченка" через численні порушення під час голосування, зокрема, кнопкодавство.