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У ЦВК заявили, що президентська кампанія побила кілька рекордів

П'ятниця, 8 лютого 2019, 15:28

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що цьогорічні президентська  виборча кампанія має чимало рекордів, серед яких, кількість бажаючих зареєструватися кандидатом у президенти, кількість зареєстрованих громадських організацій, які матимуть офіційних спостерігачів та інші.

Про це вона сказала під час прес-конференції у п'ятницю.

За її словами, у 2019 році до ЦВК звернулося 93 людини щодо реєстрації  кандидатом у президенти, тоді як у 2014 році з подібними заявами звернулося 53 людини.

Вона додала, що станом на 8 лютого, було 50 постанов, якими Комісія відмовила у реєстрації.

Зокрема, у 47 випадках причиною відмови було не внесення грошової застави.

Також Сліпачук додала, що окрім цього у програмах шести кандидатів вказуватися пункти, спрямовані на ліквідацію незалежності України чи зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності і пропаганду війни.

Вона наголосила, що подібні пункти були навіть у програмах тих кандидатів які, внесли грошову заставу.

Як повідомила голова ЦВК, всього зареєстровано 44 кандидати, 20 з яких є самовисуванцями і 24 висуванця є  кандидатами від партій.

Сліпачук наголосила, що через таку рекордну кількість кандидатів є "певні виклики" для суспільства і ЦВК.

Вона пояснила, що, відповідно до закону,  кожен із кандидатів може мати свого представника в окружних комісіях, і, безпосередньо, в дільничних виборчих комісіях.

"І якщо арифметично представимо, що кожен кандидат реалізує це своє право і призначить представника у комісію, то отримаємо загальну кількість членів комісій близько 1311068", - сказала  голова ЦВК.

"Це значна армія комісіонерів, які мають здійснювати виборчий процес. Як воно буде на практиці, подивимося, бо ще не всі кандидати подали інформацію до ЦВК", - додала Сліпачук.

Також вона розповіла, що кількість чоловіків серед кандидатів у президенти зросла вдвічі (з 20 до 40), а кількість жінок зросла лише на одну особу (з 3 до 4).

За словами очільниці Комісії, 43 із 44 кандидатів у президенти по результатам перевірки у Національному агентстві з питань протидії корупції отримали певні зауваження щодо недоліків у декларації.

Щодо цьогорічних рекордів, то Сліпачук повідомила, що ЦВК вже зареєструвала 138 громадських організацій, які мають право мати своїх офіційних спостерігачів на президентських виборах. У 2014 році таких організацій було лише 10.

Також вона розповіла, що цьогоріч зросла кількість представників ЗМІ.

За її словами, вже подано запит про акредитацію від 19 ЗМІ, 12 з яких іноземні і всіх їх має представляти 126 журналістів.

Сліпачук зазначила, що наразі ще триває процес іноземних організацій, які зможуть мати офіційних представників на виборах президента України і про загальну їхню кількість ЦВК повідомить згодом.

Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати

Нагадаємо:

  • Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів у президенти – 44 людини – і завершила реєстрацію.
  • До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися на пост президента.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЦВК
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