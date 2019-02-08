Партія вимагає, щоб Гнап повернув їм 2,5 млн застави з ЦВК

Політична партія "Сила людей", яка раніше висунула кандидатом в президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа, вимагає, щоб той повернув заставні 2,5 млн гривень, необхідні для реєстрації у ЦВК.

Про таку вимогу політради йдеться на офіційній сторінці партії у Facebook.

Зокрема партія звертається до Гнапа з вимогою "відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від ПП "Сила Людей" задля "демонстрації політичної зрілості та відповідальності, а також забезпечення повернення грошей застави на рахунок партії".

Вказується, що в разі відмови Гнапа, партія скличе з’їзд з цього питання.

Окрім цього після повернення грошей на рахунки партії планується "забезпечити повернення грошей кожному за особистою заявою, а залишок грошей використати на проведення передвиборчої кампанії до Верховної ради України".

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