Партія вимагає, щоб Гнап повернув їм 2,5 млн застави з ЦВК
Політична партія "Сила людей", яка раніше висунула кандидатом в президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа, вимагає, щоб той повернув заставні 2,5 млн гривень, необхідні для реєстрації у ЦВК.
Про таку вимогу політради йдеться на офіційній сторінці партії у Facebook.
Зокрема партія звертається до Гнапа з вимогою "відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від ПП "Сила Людей" задля "демонстрації політичної зрілості та відповідальності, а також забезпечення повернення грошей застави на рахунок партії".
Вказується, що в разі відмови Гнапа, партія скличе з’їзд з цього питання.
Окрім цього після повернення грошей на рахунки партії планується "забезпечити повернення грошей кожному за особистою заявою, а залишок грошей використати на проведення передвиборчої кампанії до Верховної ради України".
Нагадаємо:
- Навколо кандидата у президенти Дмитра Гнапа розгорівся скандал.
- Колеги Гнапа заявили, що він не перерахував у 2015 році на потреби армії усі 15 тисяч євро, які тоді отримали журналісти "Слідства. Інфо" в якості премії.
- Сам Гнап це підтвердив і запевнив, що скоро перерахує ці гроші журналістам. Коментуючи скандал, він заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру з виборів.
- Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів у президенти – 44 людини – і 8 лютого завершила реєстрацію.
- До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися на пост президента.