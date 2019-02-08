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Партія вимагає, щоб Гнап повернув їм 2,5 млн застави з ЦВК

П'ятниця, 8 лютого 2019, 17:47
Партія вимагає, щоб Гнап повернув їм 2,5 млн застави з ЦВК

Політична партія "Сила людей", яка раніше висунула кандидатом в президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа, вимагає, щоб той повернув заставні 2,5 млн гривень, необхідні для реєстрації у ЦВК.

Про таку вимогу політради йдеться на офіційній сторінці партії у Facebook.

Зокрема партія звертається до Гнапа з вимогою "відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від ПП "Сила Людей" задля "демонстрації політичної зрілості та відповідальності, а також забезпечення повернення грошей застави на рахунок партії".

Вказується, що в разі відмови Гнапа, партія скличе з’їзд з цього питання.

Окрім цього після повернення грошей на рахунки партії планується "забезпечити повернення грошей кожному за особистою заявою, а залишок грошей використати на проведення передвиборчої кампанії до Верховної ради України".

Нагадаємо:

  • Навколо кандидата у президенти Дмитра Гнапа розгорівся скандал.
  • Колеги Гнапа заявили, що він не перерахував у 2015 році на потреби армії усі 15 тисяч євро, які тоді отримали журналісти "Слідства. Інфо" в якості премії.
  • Сам Гнап це підтвердив і запевнив, що скоро перерахує ці гроші журналістам. Коментуючи скандал, він заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру з виборів.
  • Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів у президенти – 44 людини – і 8 лютого завершила реєстрацію.
  • До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися на пост президента.

Українська правда

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Теми: Гнапвибори президента 2019
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