ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів, включно з Гнапом

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів у президенти України.

Таке рішення прийняли члени ЦВК під час засідання у п’ятницю.

Кандидатами зареєстровано висуванця від партії "Сила людей", колишнього журналіста Дмитра Гнапа і лідера партії "Розумна сила" Олександра Соловйова.

Таким чином, станом на 8 лютого зареєстровано 44 кандидати.

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