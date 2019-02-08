ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів, включно з Гнапом
Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів у президенти України.
Таке рішення прийняли члени ЦВК під час засідання у п’ятницю.
Кандидатами зареєстровано висуванця від партії "Сила людей", колишнього журналіста Дмитра Гнапа і лідера партії "Розумна сила" Олександра Соловйова.
Таким чином, станом на 8 лютого зареєстровано 44 кандидати.
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Нагадаємо:
- Раніше партія "Розумна сила" згадувалася під час розгляду справи про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Підозрюваний Борис Герман заявляв, що ця партія фінансується з фонду президента РФ Володимира Путіна.
- Напередодні реєстрації у кандидати в президенти навколо Дмитра Гнапа розгорівся скандал щодо 9 тисяч євро, які той нібито привласнив собі. Гнап усі звинувачення заперечив.
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