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ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів, включно з Гнапом

П'ятниця, 8 лютого 2019, 13:44

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів у президенти України.

Таке рішення прийняли члени ЦВК під час засідання у п’ятницю.

Кандидатами зареєстровано висуванця від партії "Сила людей", колишнього журналіста Дмитра Гнапа і лідера партії "Розумна сила" Олександра Соловйова.

Таким чином, станом на 8 лютого зареєстровано 44 кандидати.

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Нагадаємо:

  • Раніше партія "Розумна сила" згадувалася під час розгляду справи про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Підозрюваний Борис Герман заявляв, що ця партія фінансується з фонду президента РФ Володимира Путіна.
  • Напередодні реєстрації у кандидати в президенти навколо Дмитра Гнапа розгорівся скандал щодо 9 тисяч євро, які той нібито привласнив собі. Гнап усі звинувачення заперечив.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори президента 2019
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