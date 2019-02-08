Мін'юст не зміг перевірити документи оцінювача "рюкзаків Авакова", бо їх вилучила поліція

Міністерство юстиції не змогло перевірити роботу судового експерта Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".

Про це повідомляє ЦПК.

"За словами представниці Міністерства юстиції, яка прийшла до офісу Бугрової, у неї вперше така ситуація, коли в експертів немає експертних висновків та журналу реєстрації. Саме тому представниця Мін’юсту не проводила перевірку і заявила, що їй потрібно проконсультуватися з керівництвом", - розповіли в ЦПК.

Після цього представниця Міністерства складе відповідний акт. Однак вона не пояснила про що в ньому буде йтися.

Також Надія Бугрова вручила перевіряльниці лист, у якому йдеться про неможливість надання для перевірки документів через їх вилучення поліцією.

Зазначається, що усі документи були вилучені у листопаді 2018 року, коли до Надії Бугрової прийшли з обшуком додому та до офісу слідчі з поліції Хмельницької області.

"Обшук обгрунтували тим, що експертка нібито колись оцінювала майно Міністерства оборони та занижувала його вартісь. Проте це не відповідало дійсності, адже Надія Бугрова ніколи не проводила такої оцінки майна Міноборони", - зауважують у ЦПК.

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