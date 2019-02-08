Мін'юст не зміг перевірити документи оцінювача "рюкзаків Авакова", бо їх вилучила поліція
Міністерство юстиції не змогло перевірити роботу судового експерта Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".
Про це повідомляє ЦПК.
"За словами представниці Міністерства юстиції, яка прийшла до офісу Бугрової, у неї вперше така ситуація, коли в експертів немає експертних висновків та журналу реєстрації. Саме тому представниця Мін’юсту не проводила перевірку і заявила, що їй потрібно проконсультуватися з керівництвом", - розповіли в ЦПК.
Після цього представниця Міністерства складе відповідний акт. Однак вона не пояснила про що в ньому буде йтися.
Також Надія Бугрова вручила перевіряльниці лист, у якому йдеться про неможливість надання для перевірки документів через їх вилучення поліцією.
Зазначається, що усі документи були вилучені у листопаді 2018 року, коли до Надії Бугрової прийшли з обшуком додому та до офісу слідчі з поліції Хмельницької області.
"Обшук обгрунтували тим, що експертка нібито колись оцінювала майно Міністерства оборони та занижувала його вартість. Проте це не відповідало дійсності, адже Надія Бугрова ніколи не проводила такої оцінки майна Міноборони", - зауважують у ЦПК.
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Нагадаємо:
- У листопаді 2018 року національна поліція провела обшуки у Надії Бугрової.
- Тоді правоохоронці розслідували нібито сфальсифіковані експертизи, які завдали збитків, в тому числі, державі.
- Однак згодом, за даними УП, Бугровій оголосили підозру за іншою фабулою.
- Нині жінку підозрюють у "заволодінні коштами", які вона нібито отримала за свою роботу. Поліція стверджує, що Бугрова не мала права проводити експертизу. Водночас, вона сама звинувачення відкидає, каже, що перешкод для її роботи не було, а інкриміновані їй 5 тисяч гривень взагалі не отримувала.
- У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".
- 12 липня 2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря.
- Третій фігурант справи Литвин фактично взяв провину на себе.
- Експерт Надія Бугрова своїм висновком встановила, що горезвісні рюкзаки не відповідали вимогам закупівлі.