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НАБУ підтвердило, що прийшло з обшуками через "рюкзаки Авакова"

Вівторок, 31 жовтня 2017, 13:25

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у вівторок.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС", – йдеться в повідомленні.

За словами детективів, обшуки проводяться за місцем роботи та проживання ймовірних фігурантів провадження.

Як відомо, раніше джерела "Української правди" повідомили, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Також у соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ у Харкові.

Українська правда

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Теми: АваковНАБУХарків
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