Через розтрату культурних цінностей у Лаврі відкрито провадження

За фактом розтрати культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє у суботу прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України, залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП, встановили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

В СБУ зазначили, що провадження відкрито "за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської Лаври".

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