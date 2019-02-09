Через розтрату культурних цінностей у Лаврі відкрито провадження
За фактом розтрати культурних цінностей у Києво-Печерській Лаврі відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє у суботу прес-служба СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України, залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП, встановили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
В СБУ зазначили, що провадження відкрито "за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської Лаври".
Нагадаємо:
- У листопаді 2018 року Міністерство культури розпочало перевірку наявності мощей у ближніх і дальніх печерах Печерської лаври.
- 8 січня міністр культури Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили зникнення кількох цінних ікон, і що відкриті кримінальні провадження.
- 9 січня речниця Мінкульту Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства під час перевірки наявності і стану цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність.
- У Товаристві охорони пам’яток уточнили, що під час інвентаризації цінностей у лаврі не дорахувалися 8 ікон, дерев’яної чаші та хреста.
- Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що не бачив ікон, про зникнення яких заявили у Міністерстві культури і вважає, що подібні заяви робляться, щоб примусити їх перейти до Православної церкви України.
- 28 січня Нацполіція повідомила, що не відкривала кримінальних проваджень щодо недостачі культурних цінностей у Києво-Печерській лаврі, Міністерство культури також не інформувало правоохоронців про будь-яку недостачу.