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Суд в Англії визнав шкоду для репутації Порошенка від статті ВВС – юрист

Субота, 9 лютого 2019, 13:44

Юрист компанії Atkins Thomson Solicitors Грехем Аткінс, який представляє інтереси президента Петра Порошенка в позові проти ВВС, заявляє, що Високий суд Англії визнав публікацію видання такою, що нанесла шкоду репутації Порошенка.

Про це йдеться в коментарі Аткінса від 8 лютого, переданому "Українській правді".

"Президент Порошенко дуже задоволений ухвалою Високого суду Англії, який встановив, що публікація ВВС щодо нього завдала серйозної шкоди його репутації і відкинув спробу ВВС применшити шкідливий вплив свого матеріалу", - зазначив юрист.

Він зазначив, що Порошенко з самого початку назвав публікацію повністю неправдивою і продовжуватиме робити все необхідне для захисту своєї репутації.

Нагадаємо:

  • 8 лютого видання PressGazette повідомило, що суд у Лондоні в ході попереднього слухання справи визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.
  • У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
  • У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC.
  • У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.
  • В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗМІ
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