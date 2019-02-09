Суд в Англії визнав шкоду для репутації Порошенка від статті ВВС – юрист

Юрист компанії Atkins Thomson Solicitors Грехем Аткінс, який представляє інтереси президента Петра Порошенка в позові проти ВВС, заявляє, що Високий суд Англії визнав публікацію видання такою, що нанесла шкоду репутації Порошенка.

Про це йдеться в коментарі Аткінса від 8 лютого, переданому "Українській правді".

"Президент Порошенко дуже задоволений ухвалою Високого суду Англії, який встановив, що публікація ВВС щодо нього завдала серйозної шкоди його репутації і відкинув спробу ВВС применшити шкідливий вплив свого матеріалу", - зазначив юрист.

Він зазначив, що Порошенко з самого початку назвав публікацію повністю неправдивою і продовжуватиме робити все необхідне для захисту своєї репутації.

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