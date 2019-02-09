Суд в Англії визнав шкоду для репутації Порошенка від статті ВВС – юрист
Юрист компанії Atkins Thomson Solicitors Грехем Аткінс, який представляє інтереси президента Петра Порошенка в позові проти ВВС, заявляє, що Високий суд Англії визнав публікацію видання такою, що нанесла шкоду репутації Порошенка.
Про це йдеться в коментарі Аткінса від 8 лютого, переданому "Українській правді".
"Президент Порошенко дуже задоволений ухвалою Високого суду Англії, який встановив, що публікація ВВС щодо нього завдала серйозної шкоди його репутації і відкинув спробу ВВС применшити шкідливий вплив свого матеріалу", - зазначив юрист.
Він зазначив, що Порошенко з самого початку назвав публікацію повністю неправдивою і продовжуватиме робити все необхідне для захисту своєї репутації.
Нагадаємо:
- 8 лютого видання PressGazette повідомило, що суд у Лондоні визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.
- У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
- У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC.
- У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.
- В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua