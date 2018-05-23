В АП назвали фейком матеріал про зустріч з Трампом за гроші і погрожують судом

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Середа, 23 травня 2018, 21:24
АП

В адміністрації президента України Петра Порошенка назвали відвертою брехнею публікацію ВВС про те, що його зустріч з Дональдом Трампом у минулому році організували за гроші.

Про це йдеться в офіційній заяві адміністрації президента.

"Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, ніби зустріч президентів України і США була організована за гроші", - зазначається у ній.

В АП зазначили, що українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований винятково офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України у США.

"Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських взаємин, а також персональною атакою на президентів України та США. Оскільки в процесі підготовки даного матеріалу було проігноровано коментар про недостовірність цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. В разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду", - наголошують в адміністрації українського президента.

Раніше британська телерадіокомпанія BBC повідомляла із посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.

Українська правда
Теми: Порошенко Трамп гроші
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