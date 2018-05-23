Порошенко заплатив щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Трампом - BBC

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Середа, 23 травня 2018, 19:38

Британська телерадіокомпанія BBC повідомляє із посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.

Про це йдеться у розслідуванні BBC, підготовленому журналістами в Україні та в США і опублікованому у середу ввечері.

За даними джерел, оплата була організована посередниками, які діяли в інтересах Петра Порошенка.

Водночас, наголошується у повідомленні, Коен не був зареєстрований як лобіст, що представляє інтереси України, як цього вимагає американське законодавство.

Зустріч двох президентів відбулась у Білому домі в червні минулого року. Незадовго після того, як український президент повернувся додому, в Україні було закрито розслідування стосовно колишнього менеджера кампанії Трампа Пола Манафорта, підкреслює BBC.

Високопоставлений офіцер української розвідки в адміністрації президента розповів, що Коена довелось залучити, оскільки зареєстровані лобісти та українське посольство у Вашингтоні не змогли домогтися чогось більшого, аніж проведення короткої зустрічі та фото з Трампом. Водночас Порошенко прагнув зустрічі вищого рівня, яку б він міг подати як "переговори".

Завдання організації переговорів було поставлене колишньому помічнику, який попросив допомоги у неназваного, але, як зазначає BBC, лояльного депутата. На Коена вийшли через єврейську благодійну організацію у штаті Нью-Йорк. У підсумку він отримав суму у розмірі 400 тисяч доларів.

BBC окремо наголошує, що не має підтвердження того, що Трамп міг знати про проведення оплати.

Інше джерело у Києві стверджує, що загальна виплачена Коену сума склала 600 тисяч доларів.

І Коен, і двоє неназваних українців заперечили BBC цю інформацію.

Джерело BBC у Києві також стверджує, що допомагав у організації зустрічі Фелікс Сатер, колишній засуджений бандит та у минулому діловий партнер Трампа. Адвоката Сатера також заперечує усі закиди.

Торік проведення зустрічі до останнього моменту залишалось під питанням. Також було не відомо, скільки часу триватиме зустріч. У повідомленні Білого дому йшлося, що Петро Порошенко з’явиться в Овальному кабінеті у той час, коли Трамп буде проводити нараду. 

Європейська правда

Теми: Порошенко Трамп США
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