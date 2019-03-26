Українські вибори непокоять Захід: жодного нормального кандидата – Reuters

Європейські дипломати, що базуються в Брюсселі та Києві, висловили занепокоєння трійкою лідерів президентських перегонів в Україні.

Про це йдеться в статті агентства Reuters "Непередбачувані вибори змусили друзів України насторожитися".

Автор матеріалу питав дипломатів ЄС про трьох основних кандидатів у президенти, які є лідерами соціологічних опитувань, - артиста і продюсера Володимира Зеленського, чинного президента Петра Порошенка та колишнього прем'єра, а нині народного депутата Юлії Тимошенко.

"Ми точно знаємо, що отримаємо з Порошенком. Нам здається, що ми знаємо, що буде з Тимошенко. Щодо Зеленського - то ми не маємо жодного уявлення", - прокоментував ситуацію один з дипломатів.

"В них усіх є вади. Немає жодного кандидата, якому б спокійно можна було сказати: "Так", - зазначає інший.

Також занепокоєння дипломатів викликає те, що надто щільні результати виборів можуть викликати взаємні звинувачення про шахраювання і, можливо, протести.

Лякає Захід і те, що майбутній український президент може виявитися поганим реформатором або схилити баланс сил на користь Росії, поставивши під загрозу міжнародні програми фінансування і зв’язки з Євросоюзом, який погодився на безвіз для українців.

Серед чеснот Порошенка згадують збереження України після анексії Криму Росією і зміцнення армії, проведення реформ, зокрема, у банківській галузі та в енергетиці. Однак, пише автор статті, у питанні боротьби з корупцією президент застряг, і багато виборців розчаровані безкарністю топ-посадовців, які попалися на незаконній наживі та хабарництві.

"Порошенко має дуже чітку позицію, принаймні на папері, щодо спротиву Росії та руху в ЄС. Він не ідеальний, але ми його знаємо, ми з ним працювали", - каже європейський дипломат в Брюсселі.

На його думку, дуже важливо, щоб наступний президент продовжував реформи, тому що Європа інвестувала в них так багато.

При цьому Зеленський для європейців – це загадка. Він не має політичного досвіду, що і приваблює виборців, особливо молодих.

Проте дипломатів відсутність такого досвіду непокоїть. Крім того, бентежать його зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським.

Один з європейських послів, який зустрічався із Зеленським, розповів, що артист наголошував на своєму досвіді не комедіанта, а продюсера і менеджера.

"Чи є він (Зеленський) лялькою в чужих руках? Я так не думаю", - каже він.

Щодо Тимошенко, пише автор матеріалу, то вона викликає суперечливі погляди в Європі, зокрема, через її недавню антиреформаторську риторику.

"Вона дещо втратила вигляд мучениці", - заявив один з брюссельських посадовців.

Водночас західні друзі України бачать і позитивний момент – на їхню думку, вибори в Україні, на відміну від РФ, стали справжнім змаганням претендентів на вищу державну посаду.