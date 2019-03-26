Европейские дипломаты, базирующихся в Брюсселе и Киеве, выразили обеспокоенность тройкой лидеров президентской гонки в Украине.

Об этом говорится в статье агентства Reuters "Непрогнозируемые выборы заставили друзей Украины насторожиться".

Автор материала спрашивал дипломатов ЕС о трех основных кандидатах в президенты, которые являются лидерами социологических опросов, - артисте и продюсере Владимире Зеленском, действующем президенте Петре Порошенко и бывшем премьере, а ныне народном депутате Юлии Тимошенко.

"Мы точно знаем, что получим с Порошенко. Нам кажется, что мы знаем, что будет с Тимошенко. Касательно Зеленского – тут мы не имеем ни малейшего представления", - прокомментировал ситуацию один из дипломатов.

"У них у всех есть недостатки. Нет ни одного кандидата, которому бы спокойно можно было сказать: "Да", - отмечает другой.

Также беспокойство дипломатов вызывает то, что слишком плотные результаты выборов могут вызвать взаимные обвинения в мошенничестве и, возможно, протесты.

Пугает Запад и то, что будущий украинский президент может оказаться плохим реформатором или склонить баланс сил в пользу России, поставив под угрозу международные программы финансирования и связи с Евросоюзом, который согласился на безвиз для украинцев.

Среди достоинств Порошенко вспоминают сохранение Украины после аннексии Крыма Россией и укрепление армии, проведение реформ, в частности, в банковской сфере и в энергетике. Однако, пишет автор статьи, в вопросе борьбы с коррупцией президент застрял, и многие избиратели разочарованы безнаказанностью топ-чиновников, которые попались на незаконной наживе и взяточничестве.

"У Порошенко очень четкая позиция, по крайней мере на бумаге, относительно сопротивления России и движения в ЕС. Он не идеален, но мы его знаем, мы с ним работали", - говорит европейский дипломат в Брюсселе.

По его мнению, очень важно, чтобы следующий президент продолжал реформы, потому что Европа инвестировала в них так много.

При этом Зеленский для европейцев - это загадка. Он не имеет политического опыта, и это привлекает избирателей, особенно молодых.

Однако дипломатов отсутствие такого опыта беспокоит. Кроме того, смущают его связи с олигархом Игорем Коломойским.

Один из европейских послов, который встречался с Зеленским, рассказал, что артист подчеркивал свой опыт не комедианта, а продюсера и менеджера.

"Является ли он (Зеленский) куклой в чужих руках? Я так не думаю", - говорит собеседник агентства.

Что касается Тимошенко, пишет автор материала, то она вызывает противоречивые взгляды в Европе, в частности, из-за ее недавней антиреформаторской риторики.

"Она несколько утратила вид мученицы", - заявил один из брюссельских чиновников.

В то же время западные друзья Украины видят и положительный момент - по их мнению, выборы в Украине, в отличие от РФ, стали настоящим соревнованием претендентов на высший государственный пост.