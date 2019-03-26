Европейские дипломаты, базирующихся в Брюсселе и Киеве, выразили обеспокоенность тройкой лидеров президентской гонки в Украине.

Об этом говорится в статье агентства Reuters "Непрогнозируемые выборы заставили друзей Украины насторожиться".

Автор материала спрашивал дипломатов ЕС о трех основных кандидатах в президенты, которые являются лидерами социологических опросов, - артисте и продюсере Владимире Зеленском, действующем президенте Петре Порошенко и бывшем премьере, а ныне народном депутате Юлии Тимошенко.

"Мы точно знаем, что получим с Порошенко. Нам кажется, что мы знаем, что будет с Тимошенко. Касательно Зеленского – тут мы не имеем ни малейшего представления", - прокомментировал ситуацию один из дипломатов.

"У них у всех есть недостатки. Нет ни одного кандидата, которому бы спокойно можно было сказать: "Да", - отмечает другой.

В то же время западные друзья Украины видят и положительный момент - по их мнению, выборы в Украине, в отличие от РФ, стали настоящим соревнованием претендентов на высший государственный пост.

Также беспокойство дипломатов вызывает то, что слишком плотные результаты выборов могут вызвать взаимные обвинения в мошенничестве и, возможно, протесты.

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