Вибори в України відбулися чесно і вільно – Канадська спостережна місія

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Понеділок, 1 квітня 2019, 13:06

Вибори президента в Україні відбулися вільно і чесно.

Про це на прес-конференції 1 квітня заявив голова Канадської Місії Спостереження CANADEM, яка слідкувала за виборами, Ллойд Аксуорті.

"Вибори були проведені чесно, вільно. І вони таким чином розбудовують довіру населення до демократичних процесів. Люди знають, що їх голос буде врахований, і демократичні процеси будуть посилені. Виборче середовище було конкурентним, і явка 63% – це такий показник, якого хотіли б досягти багато розвинених демократій у світі", - сказав Аксуорті.

Він додав, що, виходячи з цього, "можна очікувати довіри і до наступних парламентських виборів восени".

Водночас він підкреслив, що були "певні занепокоєння, певні системні випадки, які слід розглянути і врахувати, щоб забезпечити поступовий еволюційний розвиток демократичної системи в Україні". Як, наприклад, необхідність полегшити участь у голосуванні для внутрішньо переміщених осіб та мешканців анексованого Криму та окупований територій.  

"З інших занепокоєнь було те, що була надмірна концентрація контролю за ЗМІ в руках олігархів і деякі інші моменти. По-перше, дуже очевидними були постійні намагання втручання ззовні через гібридну війну, розповсюдження дезінформації, зусилля з підриву виборчого процесу", - сказав голова місії.

"Дуже тішить те, що українська влада зробила все, що могла, щоб запобігти такому втручанню", - додав Аксуорті.

За його словами, наразі тих, хто допустив порушення, треба притягнути до відповідальності, усі скарги належним чином розглянути і провести належну просвітницьку роботу, щоб не допустити таких порушень в майбутньому.  

Аксуорті додав, що місія залишитьсь до завершення виборчого процесу в Україні у другому турі виборів.

Нагадаємо:

  • За результатами опрацювання 71% протоколів у ЦВК, за Володимира Зеленського проголосували 30,46% виборців, за Петра Порошенка – 16,18%. 
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

Ірина Балачук, УП

Теми: вибори президента 2019


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